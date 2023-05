Bus precipitato nel dirupo, l’eroe ha 15 anni: così ha salvato gli amici

Pontremoli (Massa Carrara), 31 maggio 2023 – Nella terribile vicenda del bus precipitato in un dirupo a Zeri, in Lunigiana, c’è spazio anche per un giovane eroe di nome Francesco, 15 anni, che era a bordo del mezzo insieme a una ventina di altri studenti.

La storia, riportata dal Secolo XIX, riguarda il giovane aspirante geometra, studente a Pontremoli, che ha raccontato del grande spavento provato quando il pullman è uscito di strada. Si è aggrappato al ferro per non sbattere di qua e di là, momenti di terrore, poi lo sguardo che si posa su una amica sdraiata e con la bava alla bocca. Sembra impossibile mantenere il sangue freddo in certe circostanze, eppure al giovane studente non è mancata la prontezza – come lui stesso racconta – di richiamare alla mente le manovre di primo soccorso imparate a scuola. Non è l’unica compagna che ha aiutato, Francesco, che ha dimostrato un grande cuore e nervi d’acciaio. La meglio gioventù.