Maquillage in piazza Gramsci: via al recupero della balconata

Partiti i lavori di consolidamento e restauro della balconata e delle scalinate marmoree di piazza Gramsci. Un intervento che prevede il recupero e la messa in sicurezza della balconata che si trova lungo via Eugenio Chiesa, la completa pulizia di tutte le superfici della balaustra centrale, delle due rampe laterali e del bugnato che dà sulla piazza. Il progetto di restauro porta la firma dall’architetto Valentina Musetti e si dividerà in due fasi. Dapprima sarà smontato il parapetto della balaustra centrale per verificare lo stato di conservazione dei colonnini, e saranno rimosse le malte residue. Dopo quest’opera di pulizia straordinaria i colonnini fratturati saranno sottoposti a un intervento di consolidamento e poi, al pari di tutti gli altri, saranno ricollocati rispettando gli incastri originali. La seconda fase d’intervento prevede invece la pulizia di tutte le superfici in marmo della balaustra centrale, della balaustra delle rampe laterali e del paramento a bugnato. "Si tratta di un intervento molto atteso che ci consentirà il completo recupero di uno dei luoghi più belli del centro – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Elena Guadagni –. Visto il valore storico e architettonico di piazza Gramsci, progettata e realizzata alla fine del XIX secolo dall’ingegnere Leandro Caselli, prima di intervenire abbiamo dovuto attendere una lunga fase autorizzativa che ha coinvolto in primis la Sovrintendenza alle belle arti. Una volta ricevuto il via libera a procedere abbiamo potuto affidare i lavori non solo per il recupero della balaustra, danneggiata in seguito a un incidente stradale, ma anche per restituire decoro alla scalinata centrale e a tutto il bugnato che dà sulla piazza. Parallelamente abbiamo già avviato il procedimento, che anche in questo caso coinvolge la Sovrintendenza, per un intervento di restauro della fontana centrale opera di Kenneth Davis e per riportare acqua a quella dell’Elefantino".