Svolta in Assocamping . Cavagni è presidentessa

Fulvia Cavagni, titolare del Camping Lilly Pineta è la nuova presidente di Assocamping Confersercenti per la provincia. L’elezione al Camping Luni alla Partaccia dove si è riunita l’assemblea degli operatori, assemblea che ha definito anche la nuova presidenza con Mattia Volpini (Camping Due Delfini) come vicepresidente e con i consiglieri Davide Mosti (Camping Luni), Francesca Frediani (Camping Luna e Camping Taimi) e Matteo Tarabella (Camping Aurora). Nel corso della riunione è stata effettuata un’approfondita discussione, a cui sono intervenuti anche il presidente di Confesercenti Massa Daniele Lorieri ed il responsabile provinciale Adriano Rapaioli, con la quale sono state affrontate le principali criticità della categoria ed individuate le proposte per affrontarle.

"I campeggi ad oggi portano circa il 60 per cento delle presenze complessive del comune di Massa – ha spiegato la nuova presidente -, una cifra già sostanziosa che, con investimenti mirati, presenta margini di miglioramento cospicui ed una conseguente ricaduta su tutto l’indotto che già oggi beneficia di questi numeri. La nostra associazione da sempre ha posto particolare attenzione e gran parte delle sue risorse per cercare di migliorare il decoro e la fruibilità di parchi e spiagge della Partaccia nella piena consapevolezza che “vendiamo” il nostro territorio e quello che abbiamo all’esterno dei campeggi ma i nostri sforzi da soli non bastano, abbiamo bisogno dell’intervento del Comune. Nei mesi passati abbiamo avuto diversi incontri con l’amministrazione comunale – aggiunge Cavagni - per cercare di portare il nostro contributo come operatori del turismo alla stesura del Piano strutturale e di conseguenza poi il Piano operativo. La percezione che si ha da parte nostra è che per essere competitivi su un mercato ormai vasto e variegato ci sia bisogno di migliorare la qualità dei servizi offerti sia all’interno che all’esterno delle nostre strutture. Secondo la nostra visione la Partaccia e più in generale tutta la zona campeggi, dovrebbe essere ripensata più a misura d’uomo, magari con la creazione di un parcheggio scambiatore, e favorendo la mobilità leggera, così da creare dei percorsi ciclo-pedonali che possano garantire l’accesso al mare in sicurezza,ed una passeggiata vera e propria".

Gli obiettivi dell’associazione: "Cercare di allungare la stagione non limitandosi più esclusivamente al turismo balneare ma sviluppando anche il turismo sportivo. Un ruolo centrale in questo senso lo assume la beach arena presente in fondo a via Baracchini, che già in questi anni ha ospitato tornei di beach volley di caratura nazionale e che ha ancora grandi margini di sviluppo magari coinvolgendo anche altre discipline. Senza dimenticare il cicloturismo che richiama parecchi appassionati".