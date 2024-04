“Oro bianco” sotto i riflettori. Dalla sicurezza allo sfruttamento

Quelle frasi sui lavori che si fanno male per colpa loro, che guadagnano bene e lavorano niente, hanno scatenato proteste, indignazione, uno sciopero di tutto il mondo del lapideo, e tenuto accesi i riflettori di “Report” che stasera alle 20,50 su Rai 3 manderà in onda la seconda puntata sul “Marmo della Duchessa”. E’ rimasto a Carrara il giornalista Bernardo Iovene dopo il clamore del suo servizio, ha seguito l’assemblea dei lavoratori del marmo in municipio, il corteo partito dalla sede della società di Franchi, intervistato cavatori e sindacalisti. E la seconda puntata è attesissima da una città che ora si chiede dove sia Alberto Franchi, titolare della Franchi Umberto Marmi, la società quotata in borsa che fattura 76 milioni di euro all’anno, e che con le sue parole fuorionda ha scatenato una valanga di indegnazione. E prese di distanza clamorose come quella di Fhp e dell’associazione Qulture che ha rinunciato al contributo della Fondazione Marmo.

Nell’anteprima della puntata di oggi Report fa riferimento alla mobilitazione di sindacati, istituzioni e lavoratori "che hanno ritenuto offensive e arroganti le dichiarazioni di Franchi", alla nota dell’imprenditore inviata al nostro giornale in cui chiede "scusa ai lavoratori del marmo e alla cittadinanza ritenendo le sue stesse parole inappropriate e si è detto dispiaciuto che le sue parole siano state percepite come un tentativo di scaricare la responsabilità della sicurezza sui dipendenti". "Ma ormai lo tsunami, come lo ha definito lo stesso Quotidiano Nazionale, è partito e Carrara in questa settimana è in pieno subbuglio, tra assemblee, sciopero, manifestazioni e indignazione delle famiglie che hanno subìto dei lutti nelle cave di marmo – spiega la redazione –. C’è stata anche un’interrogazione, firmata da 12 parlamentari, con cui si chiede conto al ministro del lavoro di prendere iniziative per garantire nelle cave di Carrara sia la sicurezza per gli operatori che il contenimento dell’inquinamento denunciato nel servizio di Report. E infine si sollecita a intervenire perché i materiali da estrazione siano finalmente considerati patrimonio indisponibile dei comuni e messi a gara".

Uno “tsunami” che ha acceso i riflettori su tutto il lapideo. E sono 832 le imprese attive in provincia che gravitano intorno al settore con circa 3mila addetti. Sono 256 le imprese legate all’estrazione in cava, 510 taglio modellatura e finitura del materiale di cui: 58 taglio modellatura e finitura, 364 segagione e lavorazione, 64 lavorazione artistica e 24 riguardanti la frantumazione di pietre fuori cava. Sul fronte indotto ci sono 30 aziende che si occupano della fabbricazione di prodotti abravisi e 36 che fabbricano macchine da cava e da cantiere.

Poi c’è il personale con un totale di 2.605 addetti locali: 721 nel settore estrattivo, 197 che si occupano di taglio, modellatura e finitura, 1110 segagione e lavorazione, 120 nella lavorazione artistica e 174 occupati nella frantumazione di pietre. Nell’indotto 107 addetti per la fabbricazione di prodotti abrasivi e 176 per i macchinari da cava e cantiere. Da aggiungere poi al numero degli addetti locali ci sono i vari agenti di commercio che portano il valore a circa 3mila occupati nel lapideo. Chi lavora in cava deve fare tutti i giorni i conti con l’imprevedibilità delle Apuane. I cavatori più anziani raccontano che un tempo i pericoli si riconoscevano dai rumori del monte. Ma oggi il rumore di macchinari e mezzi fa da sottofondo al duro lavoro al monte.