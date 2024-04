La terra trema, poi il grande spavento. Donna muore d’infarto in strada

Firenze, 28 aprile 2024 – Quando ti svegli nel cuore della notte, a causa di una scossa di terremoto, ti alzi sempre con il cuore in gola. E il cuore di Carmela, con ogni probabilità, stavolta non ha retto all’emozione e alla paura. Erano le una di notte, e a Barberino di Mugello la terra ha tremato di nuovo. Non come quattro anni fa, in quel 9 dicembre 2019 che ancora tutti i barberinesi ricordano bene. Ma seppur meno intensa, le scosse di ieri sono state bene avvertite, e hanno svegliato tante persone. Che si sono alzate per uscire all’aperto. Anche Carmela, 75 anni, e suo marito Giovanni Galgano, originari di Laurenzana in provincia di Potenza, ma da molti anni trasferitisi a Barberino, si sono vestiti e sono corsi fuori, uscendo dal loro appartamento, al piano terra di una palazzina in via Vespucci.

Hanno sceso i pochi gradini dell’ingresso e, giunti in strada, la donna, settantacinquenne, si è improvvisamente sentita male, e si è accasciata a terra. All’inizio si è pensato a un attacco di panico, ma poi, vedendo che aveva perso i sensi, è scattato l’allarme. Era notte fonda, ma in strada c’erano diverse persone. E lì vicino abita un volontario della Misericordia, che è subito intervenuto, praticando le procedure di rianimazione.

Poco dopo è arrivato anche il medico dell’ambulanza della pubblica assistenza Bouturlin. Ma non c’è stato niente da fare. Carmela e suo marito, sono molto conosciuti in paese e nella parrocchia di San Silvestro, dove Giovanni ha anche il ruolo di accolito. Una famiglia unita, con tre figli, uno dei quali diventato prete sette anni fa nella Diocesi di Prato, don Marco. "Appena ho saputo – racconta il pievano di Barberino Don Stefano Ulivi -, sono andato a casa loro per una preghiera. Povera Carmela, dev’essere stata la paura generata dalla scossa. Il marito mi ha detto che si è molto spaventata per il terremoto".

Paolo Guidotti

Nicola di Renzone