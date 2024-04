Staffetta a Podenzana. Passo indietro di Pinelli. E’ Varese il candidato

"E’ stata una scelta difficile e dolorosa" dice Marco Pinelli, sindaco uscente di Podenzana: non si candiderà per il secondo mandato. Quella che ormai sembrava una scelta fatta da tempo e ufficializzata, la corsa alle amministrative di giugno, diventa invece un saluto alla politica. L’attuale sindaco infatti ha deciso di fare un passo indietro, per motivi soprattutto professionali, e di lasciare il posto all’attuale vicesindaco Riccardo Varese, che quindi sfiderà Federica Fumanti, ora consigliera comunale della Lega e scelta da tutta la coalizione di centrodestra. Una decisione inaspettata e improvvisa, quando già tutto era pronto per dare il via alla campagna elettorale, ma una scelto di certo motivata e ponderata, anche se dolorosa e non facile.

"L’ho fatto per rispetto e amore nei confronti della mia comunità – spiega il primo cittadino Marco Pinelli –: questa non è mai stata per me una professione, né la necessità di portare una bandiera o un vessillo di partito sul territorio. È stato un impegno e un sacrificio che ho sostenuto con onore, cercando di rappresentare al meglio l’amore e lo spirito di appartenenza alla nostra comunità unita, dei miei figli, di tutti i miei concittadini e di tutti coloro che mi hanno dimostrato in questi anni la propria fiducia. Oggi, essendo sopraggiunto, inaspettatamente, un impegno professionale che mi vedrà impegnato in un progetto per i prossimi tre anni sulla Spezia, Milano e gli Emirati Arabi, con dolore profondo ma anche senso di responsabilità, rispetto e amore nei confronti della mia comunità, devo interrompere il mio servizio, per potermi dedicare al lavoro, dare il giusto sostegno alla mia famiglia e lasciare spazio a chi, a differenza di me in questo momento, sia nelle condizioni di rendere il giusto servizio che la nostra comunità merita".

Le elezioni comunali del 2019, lo ricordiamo, si erano svolte il 26 maggio e avevano visto scendere in campo Marco Pinelli, con la lista ‘Noi siamo Podenzana’. Contro di lui si era schierato Roberto Cervia, con la lista ‘Forza Lega’. Una vittora netta quella di Pinelli: 952 voti contro i 264 ottenuti dal suo avversario Cervia. E il più votato nella lista di Pinelli era stato proprio l’ex sindaco Varese, che aveva conquistato 270 preferenze e a lui era stato affidato il ruolo di vice del primo cittadino.

"Sono stati tanti i risultati raggiunti in questi cinque anni – continua Pinelli –: se ci sono stati demeriti quelli sono imputabili tutti al sindaco, i meriti invece sono tutti della squadra ‘Noi siamo Podenzana’, che ho rappresentato. Ed è da questa squadra che ripartiremo per dare continuità alla nostra azione, ma soprattutto per portare a compimento i tanti progetti iniziati, che consentiranno alla nostra comunità di progredire ulteriormente rispetto a quanto già fatto negli ultimi anni. La squadra sarà guidata da Riccardo Varese, già sindaco, uomo innamorato della nostra comunità, che con la sua esperienza e dedizione avrà il compito di concludere quanto iniziato insieme e di favorire la crescita di figure che potranno garantire continuità allo sviluppo futuro del nostro territorio".

La lista ‘Noi siamo Podenzana’ è già pronta e vede schierati: Riccardo Varese candidato a sindaco; Donato Castellini, Yuri Angeli, Mattia Chiodetti, Claudio Gabrielli, Piero Centofanti, Elisa De Micheli, Franco Brasili, Alessandro Fiorini, Stefania Corbani, Alessandro Tavilla.

