Bimbi in scena per la pace fra teatro e riflessioni

Musica contro la guerra. Gli alunni di quarta della scuola primaria di Filattiera hanno proposto a un pubblico numeroso uno spettacolo di fine anno scolastico di attualità, dal titolo ‘No war, we sing for peace’. Il tema era quello della guerra, di tutte le guerre presenti nel mondo, proponendo spunti di riflessione. Hanno eseguito brani con il flauto dolce intervallati da canzoni a tema, volte a rimarcare il dramma delle vittime innocenti che quotidianamente perdono la vita sotto le bombe e della loro fortuna a essere nati e a vivere in un paese libero e democratico come il nostro. Gli alunni sono stati diretti e accompagnati dalla docente Caterina Carnesecca e dalla collega Viviana Callieri. A fine serata la parola è passata al parroco di Filattiera Antonio Costantino Pietrocola, che ha evidenziato l’importanza del ricordo, della memoria e della riflessione per promuovere la pace. Dopo le sue parole è intervenuta la sindaca di Filattiera, Annalisa Folloni, che ha apprezzato il tema scelto, facendo i complimenti agli alunni, sottolineando i progressi fatti. "Ad Annalisa Folloni - dicono le insegnanti - un ringraziamento speciale per la disponibilità e la collaborazione. Un sentito e sincero ringraziamento agli operatori del gruppo Sigeric, tutti altamente professionali, che hanno sempre accompagnato gli alunni in visite e esplorazioni sul territorio. Infine un plauso agli alunni della classe quarta che anche stavolta hanno saputo toccare le corde giuste emozionando i presenti".