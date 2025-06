Il musical del Pacinotti

Scritto e pensato dagli studenti e dalle studentesse del liceo scientifico Pacinotti – con la collaborazione dei docenti – stasera alle 21, al Teatro Civico, andrà in scena il nuovo spettacolo ‘High Ghost Musical - teatro amore e fantasia’. Reduci dal grande successo dello scorso anno, con la messa in scena del musical ‘Pazze notti - sogno di un musical sensazionale’, presentato in due serate al Teatro Astoria di Lerici con tutto esaurito, i giovani ritornano alla ribalta con uno spettacolo divertente fresco e avvolgente. Il progetto nasce nel 2023 dalla necessità espressa dagli studenti del liceo di vivere in modo diverso le relazioni e dare spazio alla creatività, alla fantasia e all’espressione di tutte quelle abilità e competenze che non sempre possono completamente manifestarsi tra i banchi di scuola. Top secret la trama che, tuttavia, si preannuncia avvincente, anche perché ha per protagonisti strani personaggi. L’ingresso è gratuito, con offerta libera. Il progetto è completamente autofinanziato, chi volesse contribuire alle spese per la realizzazione dello spettacolo può accedere al seguente link del Ministero della Pubblica Istruzione per effettuare l’eventuale versamento: https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/progetti/83784/dettaglio.

"Anche quest’anno la prospettiva di cui il progetto vuole essere portatore – spiegano dalla scuola – è quella di un percorso educativo individuale vissuto a 360 gradi, nel quale i ragazzi e le ragazze trovano uno spazio nel quale mettersi in gioco e far emergere competenze che difficilmente trovano espressione tra i banchi di scuola. Il laboratorio artistico può essere concepito anche in funzione orientativa. Attraverso il riconoscimento e lo sviluppo delle capacità (artistiche, relazionali, ecc.) dei partecipanti, esso può costituire un supporto efficace alla piena formazione dello studente/essa, obiettivo che l’istituzione scolastica si propone di perseguire. Ma soprattutto la realizzazione di un prodotto finale unico, attraverso la collaborazione delle parti, svolge l’importante ruolo sociale di avvicinare le varie componenti della comunità scolastica (docenti, studenti e personale Ata), instaurando un dialogo costruttivo".

Marco Magi