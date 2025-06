Startè omaggia l’arte di Cozzani: "La nostra cartella con la sua opera"

Francesco Vaccarone, Pietro Bellani, Giuliano Tomaino, Giovanni Frangi e Arianna Ellero. Dopo quelle che negli anni passati sono state realizzate da questi artisti, anche quest’anno l’associazione culturale Startè ha realizzato per i propri soci sostenitori una cartella contenente un’opera di un artista con cui è nata una proficua collaborazione che, nel corso del tempo, ha portato alla realizzazione di mostre ed eventi in Italia e nel mondo. Il 2025, quindi, vedrà protagonista Carlo Alberto Cozzani, in un connubio artistico che, il prossimo 18 ottobre, porterà pure all’inaugurazione di una mostra personale, dal titolo ‘Impressioni d’Autunno’, al Gu Yuan Art Museum di Zhuhai in Cina, curata proprio da Paolo Asti, presidente di Startè. "La cartella contiene un’opera realizzata nel dicembre del 2024 – precisa l’artista – durante la mia residenza in preparazione della mostra dove saranno esposte una settantina di opere ad occupare lo spazio di cinquecento metri quadrati messi a disposizione dal museo". Carlo Alberto Cozzani, dal prossimo 16 giugno, sarà nuovamente in Cina per definire gli aspetti tecnici della mostra a cui hanno dato già la propria adesione per la partecipazione all’inaugurazione numerosi collezionisti e sostenitori del lavoro dell’artista che giungeranno appositamente dall’Italia. "L’autore - precisa Paolo Asti – è intervenuto pittoricamente sull’immagine di fondo di una mappa del Guandong del mar Cinese meridionale, risalente al 1532, 11° anno della dinastia Ming, stampata su carta cinese antichizzata, realizzata in sessanta esemplari di cui 30 in numeri romani e altri 30 in numeri arabi, oltre a 5 prove d’autore".

Nell’anno in corso l’associazione culturale Startè è impegnata nelle attività della residenza per artisti Casa Bellani che, in questo momento, ospita l’artista interdisciplinare Patricia Dinu, per poi tornare con il mese di settembre alla consueta Summer School di Sarzana che, giunta alla IV edizione, quest’anno avrà per titolo ‘L’Arte è teatro - da Duchamp a Cattelan tutto il teatro dell’arte’ e si svolgerà al Teatro degli Impavidi, con lo spettacolo d’apertura previsto alle 21 di giovedì 4 settembre, ‘Foglia di Vite Femmina intervista performativa a Marcel Duchamp’ di Toni Garbini con Laura Martinelli. Unitamente al direttore scientifico Umberto Croppi – presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma – è stato scelto di ospitare nella sede di Startè di piazza Europa la mostra dell’artista e poeta cinese Liu Chunchao, che sarà inaugurata sabato 6 settembre e prevede l’esposizione di circa trenta opere provenienti direttamente dalla Cina e presentate per la prima volta in Italia.

Marco Magi