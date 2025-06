’Gli squali del Pacifico’, fra scienza e mito nel libro di Walter Landini

Beppe Mecconi, nel salone del Centro anziani di piazza Brin in via Filippo Corridoni 7, martedì alle 17.30, presenterà il libro ‘Gli squali del Pacifico americano - scienza, mito, leggenda’, del paleontologo spezzino Walter Landini (pubblicato da Töpffer edizioni). "Al di fuori dei rigidi schemi della sistematica biologica, con la comparsa dell’uomo, il loro ruolo e il loro posto in natura divennero il prodotto del vissuto, del percepito, dell’immaginato – spiegano i promotori – . Da incarnazione del potere e della forza vitale a vittime sacrificali delle voglie, delle fobie e delle debolezze degli uomini. Non esiste un modo univoco per definirli, anche se ne abbiamo inventati molti per temerli o per odiarli". Il libro narra l’avventura scientifica e umana, durata oltre trent’anni, dell’autore, un paleontologo appassionato di geografia e di storie, ripercorrendo il suo rapporto con le comunità amerindie della costa ovest del Pacifico, attraverso le ricerche sul campo, i miti, le leggende, i manufatti, le iconografie.

Tutto ha inizio con il ritrovamento di uno strano manufatto raffigurante una duplice immagine dello squalo bianco, predatore oggi raro in quelle acque. Questa scoperta innesca una serie di domande sul ruolo dello squalo nell’immaginario collettivo dei nativi, portando l’autore a scoprire come questo animale fosse venerato, temuto, addirittura divinizzato. Attraverso un’analisi approfondita, il volume rivela come il rapporto tra uomo e squalo variasse significativamente tra le diverse comunità. "Ma questo straordinario testo non si limita a esplorare il rapporto tra uomo e squalo, intreccia, infatti, anche diverse narrazioni che spaziano dalle avventure dei pirati che solcavano quelle coste (e pure le nostre), alle leggende di giganti che terrorizzavano le antiche popolazioni. Un viaggio ricco di sorprese che inizia nelle acque del nostro golfo e ci porta alla scoperta di un mondo perduto". L’ingresso all’evento è libero.

m. magi