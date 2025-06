Il regno social dell’influencer Alice : "Promuovo il fattore umano"

C’è modo e modo di fare l’influencer, c’è chi lo fa per ambizione personale, chi invece lo fa per gli altri, mettendo a disposizione le spiccate doti di comunicazione per aiutare un’azienda, per promuovere una pizzeria storica raccontando non solo il prodotto, ma la filiera umana che vi sta dietro. E’ il caso di Alice Fregosi, giovane ventenne arcolana, ma praticamente cittadina del mondo, quasi 300mila follower in continua crescita, che ha fatto della sua passione una professione entusiasmante in giro non solo per l’Italia ma anche all’estero. Gli studi brillanti, il voto massimo all’esame di stato, gli inizi alla facoltà di Giurisprudenza ma poi qualcosa è cambiato. La voglia di intraprendere l’unica strada che la faceva stare bene. "Fin da quando avevo 12 anni avevo aperto il mio canale youtube – racconta – amavo rendere parte gli altri delle mie giornate. Facevo video nella mia cameretta, comunicavo le mie sensazioni". Dopo un periodo di pausa, ha aperto il suo canale tik tok facendosi conoscere e apprezzare per essere una ragazza semplice senza nessuna ambizione di spettacolo o cinema, ma una dote che non tutti possiedono, una straordinaria capacità comunicativa. "Vivo di social. Il mio lavoro consiste nel curare le pagine social dell’azienda – spiega – le persone che mi contattano mi raccontano la loro filosofia il messaggio che vogliono passare, e io riprendo e racconto tutti i passaggi per raccontare quel messaggio, chi ci sta dietro, in modo da far conoscere l’attività da tutti i punti di vista e di forza, soprattutto quelli che fanno affezionare il pubblico". Una strategia di interlocuzione che è risultata vincente. Alice Fregosi non si ferma qui, ma vuole crescere. offrire lei stessa opportunità di lavoro agli altri: "Il supporto del mio ragazzo Mattia è fondamentale, insieme anche con lui voglio costituire un team di persone con cui portare avanti il mio progetto". Le critiche non sono mancate verso la giovane brillante studentessa che ha preferito i video allo studio: " Ma sono stata determinata. Questo è quello che volevo e che voglio. Avevo ragione e vado avanti"

Cristina Guala