La Befana del Telefono Azzurro, visita in moto agli anziani delle Rsa. Poi in piazza con i Vigili del fuoco

Massa, 5 gennaio 2025 – Il giorno dell’Epifania si trasforma in una festa unica che intreccia tradizione, solidarietà e divertimento, grazie all’evento organizzato del Telefono Azzurro con il sostegno di Comune e Provincia. Un evento, giunto alla 16ª edizione, che coinvolge tutta la comunità in un’esperienza speciale dedicata ai più piccoli e non solo. La giornata si apre al mattino con la visita della Befana agli anziani. La vecchietta, a bordo di una moto e scortata da un corteo di centauri, visiterà diverse case di riposo portando doni e momenti di allegria. La scelta di far partire la carovana dalle Rsa sottolinea l’importanza dell’iniziativa come momento di unione e attenzione verso chi è più fragile.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà in piazza Aranci dove, dalle 15, inizieranno i festeggiamenti per i bambini. Giochi e animazioni intratterranno i più piccoli, creando un’atmosfera di attesa per l’arrivo della Befana, prevista intorno alle 16.15. La simpatica vecchina arriverà in modo spettacolare, scortata dai Vigili del fuoco che daranno vita a una rappresentazione simbolica del suo salvataggio. Subito dopo, la distribuzione delle calze ricolme di dolciumi, preparate dai volontari con il contributo di generosi donatori, diventa forse il momento più atteso della giornata. Un dettaglio particolare di questa iniziativa riguarda la realizzazione delle calze: alcune sono confezionate grazie al contributo della sartoria del carcere di Massa, che coniuga creatività e reinserimento sociale. Un valore aggiunto che dà ancora più significato all’evento.

“Ogni anno ci impegniamo a rendere questa giornata speciale per i bambini, ma anche per tutta la comunità, celebrando insieme il valore della condivisione e della solidarietà”, sottolinea Maria Giovanna Guerra, responsabile dell’associazione Telefono Azzurro di Massa Carrara. La speranza ora sta nella clemenza del meteo affinchè la partecipazione entusiasta di tante persone sia la stessa degli ultimi anni.