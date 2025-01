Epifania in Toscana, supermercati e centri commerciali aperti: dove fare la spesa

Firenze, 4 gennaio 2025 – A differenza del 1 gennaio, quando molti supermercati sono rimasti chiusi quasi ovunque, nella giornata dell’Epifania, che quest’anno cade di lunedì, in Toscana non mancheranno le alternative per fare la spesa. Le principali catene della grande distribuzione saranno aperte, perlomeno la mattina, ad esclusione di Unicoop Firenze, che terrà chiusi i supermercati per l'intera giornata.

Unicoop Tirreno

Molti supermercati saranno aperti sia domenica 5 che lunedì 6 gennaio. Per esempio a Viareggio, sia il 5 che il 6 gennaio il punto vendita è aperto dalle 8 alle 20.30, a Seravezza dalle 8 alle 20, dalle 7.45 alle 20.30 sarà possibile fare acquisti all'Unicoop all'interno del parco Levante a Livorno. Chiusi il 5 gennaio alcuni supermercati della catena, come quelli di Sassofortino, Montieri, Scarlino Scalo, Roccastrada e Monterotondo Marittimo.

Esselunga

I principali punti vendita Esselunga saranno aperti il 6 gennaio. Per esempio a Pisa in via Cisanello e ad Arezzo, in via Leonardo da Vinci, si potrà fare la spesa dalle 8 alle 20. Entrambi i negozi sono aperti anche domenica 5 gennaio. Per verificare gli orari dei supermercati Esselunga cliccare su questo link: www.esselunga.it/it-it/negozi.html

Carrefour

Aperti i Carrefour Express un po' ovunque, in particolare nelle località turistiche e nei centri storici delle città. A Firenze, tra gli altri, saranno aperti con orario continuato i punti vendita di via Maragliano, via Salutati e via Capo di Mondo.

Conad Nord Ovest

Per quanto riguarda i supermercati Conad, Nella complessità territoriale dei circa 190 punti di vendita della Toscana, tendenzialmente rimarranno aperti perlomeno la mattina del 6 gennaio. Il suggerimento è però quello di consultare il sito conad.it per verificare aperture e orari.

Pam

Aperti il 6 gennaio gran parte dei supermercati Pam. Qualche esempio? A Firenze si potrà fare la spesa nel punto vendita di piazza degli Ottaviani e a Siena in via Banchi di Sotto, entrambi aperti con orario continuato dalle 9 alle 21. Dalle 7.30 alle alle 20.30 sarà aperto il supermercato Pam di via de Barberi a Grosseto e dalle 8 alle 21 quello di via Bure Vecchia Nord a Pistoia. Per informazioni: www.pampanorama.it/punti-vendita.

Penny Market

Su le saracinesche anche per i supermercati Penny Market, perlomeno la mattina. Ad Arezzo i due punti vendita della catena saranno aperti dalle 8.30 alle 13.30, a Castelfiorentino e a Empoli l'orario è dalle 9 alle 13, a Follonica dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. A Livorno i sei supermercati Penny sono aperti tutti dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20. Tutti gli orari sono consultabili qui.

Lidl

Anche i supermercati Lidl sono aperti. Per esempio quello di via Benedetto Dei a Firenze è aperto domenica 5 gennaio dalle 8.30 alle 20.30 e lunedì 6 gennaio dalle 8 alle 21. Sempre a Firenze, la Lidl di via Reginaldo Giuliani, nel quartiere 5, è aperta per l'Epifania dalle 8 alle 20.30. Scaricando l'app del supermercato è possibile consultare gli orari, giorno per giorno, del punto vendita dove si è soliti fare la spesa.

Centri commerciali e outlet

Chi vuole invece dedicarsi al fai da te o a rinnovare il guardaroba, potrà farlo anche nel giorno dell'Epifania. I punti vendita toscani Ikea saranno aperti a Firenze con orario 9-20, a Pisa dalle 11 alle 20. Aperti anche il centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio, il Parco Levante a Livorno e la Galleria PortaSiena, in piazzale Rosselli 25, davanti alla stazione di Siena, con orario 10-20. Chi cerca occasioni negli outlet potrà inoltre visitare il Valdichiana Village di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo, o il Barberino Outlet, aperti il 6 gennaio tutta la giornata.