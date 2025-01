La Befana dei pompieri. La magia si rinnova. Con i Re Magi e le calze

Grande attesa per la tradizionale discesa dal campanile di piazza Duomo per la Befana dei Vigili del Fuoco. Quest’anno con due importanti novità: la sfilata che porterà i Re Magi da piazza San Francesco fino all’interno del Duomo e la distribuzione gratuita ai bambini di calze piene dolciumi offerte dal nuovo sponsor Conad. Anche quest’anno, per la 31esima volta, dopo lo stop per l’ultima edizione a causa del maltempo, il 6 gennaio all’imbrunire una speciale e qualificata Befana verrà imbracata e fatta scivolare lentamente da 37 metri di altezza su uno speciale discensore fino a terra, "volando" sopra la piazza e le teste dei presenti. La manifestazione è organizzata da Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Onlus, con il Comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia e il comune di Pistoia.

Per la prima volta quest’anno però per l’Epifania verrà organizzata anche la sfilata dei Re Magi che partiranno alle ore 10 da piazza San Francesco per raggiungere la Cattedrale in piazza del Duomo e deporre i doni di fronte alla sacra famiglia. "All’ormai storica discesa dal campanile della Befana quest’anno si aggiunge per la prima volta la sfilata dei Re Magi, un evento che siamo sicuri entrerà nelle tradizioni della città", ha detto l’assessore al Turismo e alle tradizioni Alessandro Sabella, organizzatore insieme con la Diocesi di Pistoia, il comitato cittadino, i Rioni e il Gruppo storico Città di Pistoia.

Dal mattino fino all’imbrunire, sempre in piazza del Duomo, saranno distribuite ai bambini 2.500 calze fornite da Conad Nord Ovest. Alle 16 prenderà il via la festa animata da Lorenzo Branchetti, protagonista della Melevisione, da Geronimo Stilton, topo intellettuale di una famosa serie di libri per ragazzi, e dai musicisti dell’Orkestraccia Light. Gli accessi alla piazza da via Roma e via XXVII Aprile, saranno contingentati fino alla capienza di 6500 persone. "Le previsioni meteo ci dicono che si potrà fare - ha detto Leonardo Melani, presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco -. Cercheremo di portare divertimento e felicità per i bambini con questa lunga preparazione iniziata a settembre, dove niente è lasciato al caso, dalla discesa all’organizzazione con tutte le associazioni di volontariato coinvolte".

Dal dopoguerra, in quasi tutte le caserme dei Vigili del Fuoco italiani, si svolge la festa della Befana per i figli dei dipendenti. Dal 1994 i Vigili del Fuoco di Pistoia, che già facevano "atterrare" la Befana dal tetto della Caserma decisero, per primi in Italia per volontà di Luciano Burchietti, di estendere l’iniziativa a tutti i bimbi della città trasferendosi in piazza del Duomo e facendo calare la Befana dal campanile.

"È per noi un piacere continuare a sostenere le iniziative per la nostra città in questo periodo di Feste - ha sottolineato Massimo Ciucchi, responsabile Conad Rapporto soci Toscana -. Dopo la Casa di Babbo Natale e il Mercatino di Piazza Spirito Santo, la donazione di 2500 calze della Befana ci riempie di gioia".

Gabriele Acerboni