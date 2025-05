Bando per la cultura plurale. Vince il progetto di Fosdinovo

C’è anche il borgo di Fosdinovo tra i vincitori del bando 02/2025 di Fondazione Carispezia ’Cultura plurale, sostenibile e inclusiva’. Il progetto, presentato come Pro Loco Fosdinovo, si chiama ’Tra mare e monti: Fosdinovo in FESTivAl’ ed è un accordo di partenariato e coordinamento tra le molte iniziative di successo che nel tempo, a Fosdinovo, si sono create e solidificate. Tra gli obiettivi: unire le forze ma soprattutto ottimizzare le risorse e favorire la cooperazione tra associazioni e volontari già in essere al fine di armonizzare e valorizzare l’offerta culturale di Fosdinovo.

Cofinanziato dal Comune, il progetto raduna alcune manifestazioni ormai storiche come la Festa medievale, Fosdinov’Idea e il Fosdinovo Street Festival: tre rassegne estive più ’festivaliere’, opportunamente riviste a incrementare l’apporto sociale, ambientale e di coinvolgimento della popolazione più giovane, come già da mission delle tre iniziative. Nel complesso si parla di un’unione significativa di idee ed economie che con questa candidatura, poi vinta, si sono messe a regime per rilanciare il borgo come meta turistica e residenziale.

Il sindaco Antonio Moriconi è soddisfatto: "Sono venuto a conoscenza della vittoria del bando della Fondazione Carispezia a sostegno dei tre Festival (Fosdinov’Idea, Festa Medioevale e Street Festival) da parte della Pro Loco con Iras e Università Popolare – ha detto – Mi congratulo con tutti loro e li ringrazio per la passione e il tempo che dedicano a sostegno della cultura nel nostro territorio. Sarà una bella stagione".

