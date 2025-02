Un abbraccio per Andrea alla camminata aullese in aiuto del bimbo malato

Aulla (Massa Carrara), 3 febbraio 2025 – Lo sport in marcia per Andrea. La Croce Rossa di Albiano Magra, in collaborazione con la Consulta dello sport del Comune e l’Avis di Aulla, ha organizzato la giornata di solidarietà per il bambino malato che sta affrontando una prova durissima. Un’iniziativa che ha consentito di raccogliere 2.629 euro che serviranno per le cure e per sostenere la famiglia. La mamma è volontaria alla Cri e tutta la comunità si è mobilitata per aiutarli: il bimbo, che ha 4 anni e mezzo, è ricoverato al Gaslini e a Genova si è trasferita la sua famiglia, per stargli vicino. E ieri davanti al municipio si sono radunati tanti volontari Cri e cittadini per aiutare il bimbo partecipando alla passeggiata.

La famiglia, tramite il presidente della Cri, Marcello Lo Presti, ha inviato un messaggio di ringraziamento. “Tante persone hanno raccolto il nostro invito e stanno contribuendo alla raccolta fondi – ha detto –. La mamma ringrazia tutti, ha detto che si sente meno sola ad affrontare le difficoltà. Andrea continua le sue cure e sta rispondendo bene, sarà un percorso lungo, ma speriamo vada tutto bene”.

“Come Consulta - ha aggiunto Giada Moretti - abbiamo deciso di promuovere una camminata per sensibilizzare e sostenere la famiglia di Andrea, all’insegna dello sport in città e poi alla Fortezza della Brunella, aperta per l’occasione. Cerchiamo di essere vicini alla famiglia, per alleggerirla almeno dal punto di vista economico”. “Tanta la partecipazione – ha chiuso il sindaco di Aulla, Roberto Valettini –, significa che le persone dimostrano estrema sensibilità e solidarietà, è il segnale più positivo della giornata”. L’intero ricavato della giornata verrà donato alla famiglia di Andrea, ma le donazioni si possono fare anche in molte attività di Albiano, Caprigliola, Aulla, Ceparana, Arcola o con bonifico intestato alla mamma Lucia Assirati con causale: donazioni per Andrea. (iban: IT36O3608105138292485092488).