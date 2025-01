Camminata solidale per Andrea. Sport in aiuto del bimbo malato

Sport per Andrea. La Croce rossa di Albiano Magra, in collaborazione con la Consulta dello sport del Comune e l’Avis di Aulla, organizzano una giornata di solidarietà dedicata al piccolo Andrea, che sta affrontando una prova durissima, per un problema di salute. La sua famiglia è molto conosciuta, la mamma è volontaria alla Cri, quindi tutta la comunità si è mobilitata per aiutarli. Il bimbo è da qualche tempo ricoverato al Gaslini di Genova e lì si è trasferita la sua famiglia, per stargli vicino in ogni momento e aiutarlo nella guarigione. La giornata si svolgerà domenica 2 febbraio: una camminata, con partenza alle 14.30, da piazza Gramsci, davanti a Palazzo Comunale, dove sarà possibile effettuare le offerte direttamente alla Croce Rossa. Il percorso raggiungerà la Fortezza della Brunella per poi tornare al luogo di partenza. L’intero ricavato verrà donato alla famiglia di Andrea.

"Come sempre succede – spiegano i volontari Cri –, malattie simili stravolgono la vita di chi ne è colpito e dei suoi famigliari. Ad Andrea serve tutto il nostro sostegno e la nostra generosità per affrontare le molte cure di cui ha bisogno e la sua famiglia deve riuscire a rimanere lì con lui per circondarlo d’affetto e speranza. Abbiamo deciso di attivare una raccolta perché Andrea è il figlio di una nostra cara volontaria, perché crediamo che una famiglia costretta a lasciare la sicurezza della propria casa per affrontare un viaggio tanto lungo e difficile, debba avere la possibilità di ricreare una nuova normalità, per non perdere la speranza". Il giorno dell’evento apertura straordinaria della Fortezza della Brunella, con due turni di visita gratuiti, alle 15 e alle 15,45. Le donazioni per la famiglia del piccolo si potranno fare anche in molte attività di Albiano, Caprigliola, Aulla, Ceparana, Arcola. Stessa attenzione e solidarietà alla Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla: i volontari hanno lanciato la raccolta fondi ‘Uniti per Andrea’.

Monica Leoncini