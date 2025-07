Al via la festa per i 20 anni di Icaro. Apre la mostra-evento ’Stra-Volti’

Si comincia oggi con ‘Icaro fest’, una due giorni di festa in occasione del ventesimo compleanno del Centro di Costamala, gestito dalla Società della salute della Lunigiana. Alle 18.30 l’inaugurazione della mostra ‘Stra-Vòlti’, a cura di Studio Come, con fotografie di Jacopo Grassi, concept di Francesca Fontana, con la collaborazione di Lorenzo Antoniotti, Matteo Ratti e Valentina Serradori. Nelle oltre 60 fotografie, in Sala Teatro “21 Madri Costituenti”, i ritratti di persone molto diverse, ricordi, sorrisi, dai fondatori a chi abita il Centro di Costamala. In altre parole, un frammento della comunità di Icaro, quella che amiamo, quella che nel tempo ha saputo crearsi. Alle 21,30 lo spettacolo teatrale ‘Cambio stagione. Un armadio di domande’ di Blanca teatro, con Antonio Branchi ed Elena Talenti, progetto e regia di Virginia Martini, elementi di scena Beatrice Ficalbi, collaborazione Giancarlo Mottini.

Poi domani l’inaugurazione della mostra ‘Come ti vedo, volti e prospettive attraverso lo sguardo’, realizzata da Sigeric con le fotografie scattate dalle ragazze e dai ragazzi dei centri giovanili della Lunigiana, nell’ambito del progetto Futuro Aperto. Alle 18,30 ‘Buon compleanno Icaro’, un momento dedicato alla storia del centro, assieme alle persone che sono state e sono significative in questa lunga esistenza, sono stati invitati i rappresentanti della Sds e dei comuni della Lunigiana, per uno spazio libero di condivisione. Alle 21,30 spettacolo teatrale ‘Il povero Piero’ di Achille Campanile, una commedia portata in scena dal gruppo Cilè, con testo e regia di Danilo Accialini. Ogni sera faccette, bar e musica, grazie alla Proloco Malaspina di Licciana Nardi.