Tutto l’amore del Centro Icaro. Riflettori sul valore dell’unicità

E siamo a cinque. Con il quinto evento, che è appena trascorso, il Centro Icaro ha inaugurato la serie degli incontri legati alla collaborazione con altri servizi della Società della salute della Lunigiana. Una vera e propria istituzione, riconosciuta e apprezzata sull’intero territorio. Una realtà che supporta in maniera trasversale i giovani e le loro famiglie, in una rete solidale e bellissima che cresce in continuazione.

Alcuni giorni fa gli ospiti dei Centri di Socializzazione di Quarcia, Moncigoli e Caprio sono arrivati a Costamala con i propri educatori, grazie alla disponibilità della Pubbliche assistenze e delle Misericordie. Dopo la rituale colazione, i ragazzi dei Centri hanno assistito a una lettura animata, anticipata dal saluto del presidente Roberto Valettini, presente e coinvolto nella platea. Lo stesso, oltre a porgere gli auguri in occasione delle festività legate alla Pasqua, ha voluto ricordare e porre l’accento sul valore profondo dei contesti meno formali, sempre ricchi di contenuti e insegnamenti.

La performance degli educatori di Icaro ha visto prima un curioso barbiere presentare il ‘Regno di Capellonia’, tra canzoni e risate, in seguito i ragazzi sono stati accompagnati all’ ascolto di una storia preziosa, che ha parlato del valore dell’ unicità. Tutta la compagnia ha terminato la giornata con un bel pranzo condiviso. I ragazzi dei Centri hanno regalato a Icaro due piante di ciliegio.

L’evento si inserisce nella kermesse per i festeggiamenti di vent’anni del Centro Icaro, gestito dalla Società della salute della Lunigiana. La manifestazione si chiama significativamente ‘Venti eventi’ e propone 20 proposte di natura diversa, con tutta la storia di Icaro e la sua peculiare caratteristica di essere un centro polivalente. Il progetto nello specifico consiste in un grande evento, diffuso in venti eventi diversi sia per tempi che per tipologia, durante tutto il corso del 2025. Nel corso dei prossimi mesi si alterneranno incontri di formazione, culturali, spettacoli, in collaborazione con associazioni, scuole e servizi del territorio.