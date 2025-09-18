Caserma intitolata al brigadiere Volpi

La caserma dei carabinieri di Pontremoli sarà intitolata a Ruggero Volpi, brigadiere medaglia d’oro al valor civile, ammazzato a Genova il 12 ottobre 1977 nel corso di un conflitto a fuoco durante il trasferimento di un detenuto. La cerimonia ufficiale si svolgerà venerdì 26 alle 10.30 nella caserma di via Groppomontone. La proposta è stata rinnovata recentemente da 21 compagni di scuola e amici della vittima di quel brutale agguato che spense la vita del carabiniere non ancora trentenne. L’annuncio è stato dato nel corso dal Comune di Pontremoli alla presenza del sindaco Jacopo Ferri e del comandante della compagnia dei carabinieri di Pontremoli maggiore Lorenzo Camici Bianconi e del professor Pierangelo Coltelli, già preside dell’Istituto Belmesseri, che ha coordinato la proposta presso l’Arma ed è autore di una pubblicazione commemorativa che è in corso di distribuzione nelle scuole edita da Carte Amaranto.

"Questa intitolazione è un segno tangibile del profondo rispetto e della riconoscenza che la comunità di Pontremoli nutre per il brigadiere Ruggero Volpi - ha detto Ferri -. La sua memoria continuerà a vivere nei cuori di coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo e negli annali della nostra storia locale". Era il 12 ottobre 1977 quando il brigadiere fu vittima di un agguato per permettere l’evasione del detenuto Cesare Chiti. In quella circostanza, oltre al brigadiere, rimasero feriti l’autista ed un altro carabiniere. L’estremo sacrificio di Volpi fu premiato con la medaglia d’oro al valor civile con la seguente motivazione: "Capo scorta di un automezzo adibito a trasporto di detenuti, veniva proditoriamente aggredito ed attinto da numerosi colpi di arma da fuoco, unitamente ad altro militare ed autista civile, da parte di alcuni malviventi intenzionati a far fuggire il malfattore ivi trasportato. Sebbene mortalmente ferito raccoglieva le sue ultime energie preoccupandosi di far soccorrere gli altri feriti e di fornire utili notizie per l’identificazione degli aggressori. Nobile esempio di grande altruismo e totale dedizione al dovere spinti fino all’estremo sacrificio".

Un esempio da seguire per il comandante Camici Bianconi: "Siamo onorati che la caserma dei carabinieri di Pontremoli possa ricordare ai cittadini, in particolare ai più giovani, l’eroismo del brigadiere Ruggero Volpi". Alla sua memoria sono intitolate, dal 21 maggio 2008, la caserma sede del comando compagnia carabinieri di Nove (Vicenza), dal 30 settembre 2010, la caserma sede del comando stazione carabinieri di Genova-Marassi. Anche Pontremoli gli ha dedicato una via il 3 novembre 1985, seguito poi da Mulazzo che il 2 settembre 2023 ha intitolato a Volpi un Largo nella frazione di Pozzo.

