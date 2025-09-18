"La sanità fa acqua da ogni parte". Martinelli attacca giunta e Pd

Prosegue il botta e risposta tra il consigliere comunale dei 5 Stelle Matteo Martinelli e il segretario comunale del Pd Luca Barattini. Una querelle iniziata dopo la proposta di Martinelli di inserire un infermiere come punto di primo soccorso nelle farmacie comunali. "Non ci stupisce che il segretario del Pd abbia reagito con parole tanto rabbiose alla nostra proposta - scrive Martinelli -. Del resto, visto il disastro combinato dalla Regione nel nostro Comune, si trova nella spiacevole situazione di dover difendere l’indifendibile. Non solo il Monoblocco è stato chiuso, relegando medici e pazienti in container, ma non si hanno più notizie neppure degli interventi per il potenziamento del distretto di Avenza.

Inoltre – prosegue Martinelli – , la sindaca ha commesso l’errore di comporre una giunta con situazioni di palese conflitto di interesse, tra cui spicca quello della vice sindaca, Roberta Crudeli assessore alla Sanità nonostante sia dipendente nella nostra Asl. Barattini dimostra di non avere la capacità di andare oltre gli interessi di bottega, anteponendoli al bene della città - va avanti Martinelli -. Gli unici biechi obiettivi che ha raggiunto sono stati quelli di convincere la sindaca e l’assessore Carlo Orlandi a nominare persone del suo circoletto nei consigli di amministrazione di società partecipate. Per quanto attiene all’attività di Nausicaa, questa amministrazione non sarà ricordata per aver continuato i progetti di prevenzione sanitaria iniziati durante il governo a 5 stelle, come lo stesso segretario Dem ha dovuto ammettere a denti stretti, ma piuttosto per le spericolate operazioni immobiliari che hanno riguardato la vendita della sede di viale Zaccagna e l’acquisto del terreno a Battilana. Operazioni per milioni di euro compiute con procedure discutibili nei modi e nei tempi, che gli stessi consiglieri di maggioranza hanno avuto difficoltà ad avallare in consiglio, attraverso una variante urbanistica costruita ad hoc. Non avevamo dubbi che dalla maggioranza – conclude ironico il consigliere Martinelli –, non sarebbero arrivati contributi di qualità rispetto ad un progetto che potrebbe migliorare un servizio tanto sentito dei cittadini. Ancora una volta, si dimostrano miopi e sordi di fronte alle istanze della minoranza, e preferiscono buttarla in caciara per tentare di nascondere la propria approssimazione e mancanza di idee per la città".