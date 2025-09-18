Fascio di luce per Dante. Un ’telegramma’ di fuoco onora il Sommo Poeta

Un lampo di luce per unire mare e monti come facevano gli antichi popoli della Lunigiana e ricordare Dante Alighieri, morto la notte tra 13 e 14 settembre del 1321. Un telegramma di fuoco ha attraversato il cielo passando di vetta in vetta, da città e borghi montani tra i luoghi da Dante citati o visitati, per commemorare la sua vita e l’opera nella data del suo trapasso.

L’evento, che è stato rinviato per il maltempo doveva svolgersi sabato sera, è progettato e proposto dall’Archeoclub ApuoLigure dell’Appennino Tosco Emiliano ed è condiviso e patrocinato da ben 26 Comuni delle province di Lucca-La Spezia-Massa Carrara-Parma e Reggio Emilia, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Parco dell’Appennino Tosco Emiliano. Hanno collaborato all’evento originale e unico in Italia 25 associazioni. Tutti sono invitati a partecipare sui luoghi comunali di postazione torciera sui quali viaggia la staffetta in onore di Dante. Con un dispaccio ottico verso i luoghi citati da Dante nella Divina Commedia, il messaggio di fuoco in uso anche ai tempi del sommo poeta, è stato trasmesso per mezzo delle torce alle 21 dalla Pania della Croce nel Comune di Stazzema indirizzato a Luni, poi ad Ameglia e Lerici per toccare Portovenere, Vezzano Ligure, S.Stefano Magra, Castelnuovo Magra al Castello dei Vescovi di Luni. Come nel Medioevo un bagliore ha attraversato l’Appennino illuminando castelli, borghi e monti sino a Calice al Cornoviglio, Rocchetta Vara, Podenzana, Aulla, Tresana- Giovagallo.

I lampi hanno preso la strada per Mulazzo alla Torre di Dante, al Malnido di Villafranca, poi Bagnone, Pontremoli, Berceto, Corniglio, Castelnuovo Monti, Bismantova e poi al Castello di Rossena a Canossa. "La valenza storica del progetto è evidente - dice la presidente dell’Archeoclub promotore Angelina Magnotta -, anche sotto il profilo etnoantropologico, per sottolineare la solidarietà tra le popolazioni liguri, toscane ed emiliane che, seppur distanti tra loro, tuttavia rinsaldavano la comune appartenenza al vasto territorio. Lo spirito di Dante aleggia su questo itinerario ed è simboleggiato dal segnale di luce di inviato dai passi montani lungo la viabilità romana e medioevale onde rinnovare quella forma di protezione civile,antica e presumibilmente arcaica, che prevedeva il passaggio veloce di un segnale visivo capace di annullare le distanze e di indicare una particolare situazione, di solito un pericolo imminente, di modo che la popolazione potesse premunirsi in tempo reale".

In Piazza della Repubblica a Pontremoli si è svolto anche uno spettacolo di danze medievali e di letture dantesche in attesa che il segnale luminoso arrivasse alla Torre di Cacciaguerra dove è stato rilanciato verso il Passo della Cisa, per rendere ancora più suggestiva tutta la manifestazione.

Natalino Benacci