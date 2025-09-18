Prende il via la campagna abbonamenti del Teatro Guglielmi

A partire da domani prende ufficialmente il via la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa del Teatro Guglielmi, promossa dal Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il cartellone propone un programma ricco e variegato che punta ad ampliare il pubblico senza rinunciare alla qualità, offrendo occasioni di incontro e di scoperta a spettatori di ogni età e con gusti differenti. Ecco le modalità di sottoscrizione e gli orari di apertura della biglietteria. Fino a mercoledì 24 settembre, in orario 9-12.45 e 15.30-19.15 presso la biglietteria del teatro, e online sul circuito Vivaticket, i vecchi abbonati potranno confermare il proprio abbonamento (stessa formula, stesso posto, stesso turno). Giovedì 25 settembre è il giorno riservato agli abbonati per cambio posto e turno. Compatibilmente alla disponibilità. I vecchi abbonamenti dovranno essere, in ogni modo, confermati o opzionati entro il 24 settembre.

Da sabato 27 settembre a mercoledì 1° ottobre, giorni riservati a chi intende acquistare un nuovo abbonamento (Formule Blu, Rosse, Verde, Sentieri Paralleli, Guglielmi 140 Contemporaneamente a Massa) fino ad esaurimento disponibilità. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti da un unico acquirente per un massimo di 4 tessere per ogni tipologia di formula. Le formule, diverse fra loro nei contenuti, sono a 6, 4 e 3 spettacoli.

Il cartellone della prossima stagione riunisce importanti esponenti della scena italiana: attrici e attori che valicano con successo il confine tra palcoscenico, grande e piccolo schermo. Si parte il 24 ottobre con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli in ’Rosencrantz e guildenstern sono morti’. Fra gli altri interpreti che vedremo a Massa ci sono Claudio Bisio, Paola Minaccioni, Luca Marinelli, Vanessa Scalera, Gabriele Lavia, Massimiliano Gallo, Vittoria Belvedere, Paolo Calabresi, Valeria Solarino, Anna Ferzetti, Massimo Dapporto, Caterina Murino, Giorgio Pasotti e Leo Gassmann.