Scintille in consiglio. Minuto di silenzio per l’omicidio di Kirk. Bennati esce dall’aula

di Alfredo Marchetti

Scintille in consiglio comunale sin dal primo minuto... di silenzio. Un inizio scoppiettante per la riunione che ha visto sul piatto, tra i vari temi, la modifica al progetto della variante Aurelia, passata con 29 voti favorevoli e uno contrario (la consigliera Bennati dei Cinque stelle), l’ex hotel Milano e il bilancio di previsione delle opere pubbliche. Su proposta del consigliere della Lega, Filippo Frugoli, il consiglio ha osservato un minuto di silenzio per e per Charlie Kirk e Yrina Zarutska. Dopo il minuto di silenzio il consigliere comunale Simone Ortori è intervenuto affermando che occorre sempre distinguere il rispetto per la morte di una persona dall’opposizione nei confronti delle sue idee. "Se di Yrina colpisce l’indifferenza dei passeggeri che vedendola agonizzante non sono intervenuti in suo soccorso ed occorre rifiutare qualsiasi tentativo di strumentalizzare il suo assassinio, nel caso di Kirk, un influencer filo Trump, io continuerò a non condividere nulla del suo pensiero e condannare al tempo stesso il suo omicidio politico". Ortori si è poi rivolto al Presidente Incoronato chiedendo "visto che abbiamo aperto una finestra su quello che accade nel mondo e avendo partecipato pochi giorni fa a una manifestazione dal titolo ’Per una pace disarmata e disarmante’ chiedo un minuto di silenzio, anche se servirebbe gridare a piena voce, per quanto sta avvenendo a Gaza, per le vittime palestinesi e per gli ostaggi israeliani".

Incoronato ha accordato il minuto di silenzio chiesto da Ortori ed il consiglio comunale di Massa lo ha osservato. Per manifestare il suo dissenso la consigliera Bennati è uscita dall’aula: "Non ho lasciato l’aula non perché non ho rispetto per una persona morta, ma che si chieda un minuto di silenzio per una persona che rappresenta per me, come polo progressista, tutto quello che non mi appartiene. Non sono rientrata perché mi è sembrato di mettere sullo stesso piano i morti di Gaza al minuto di silenzio precedente. Mi sono stancata di prestarmi alle loro cose".

In consiglio anche la modifica al progetto della variante Aurelia, che approderà con delle modifiche sugli espropri e sul tracciato in Conferenza dei servizi il 29 settembre, atto approvato dal consiglio. "Si ipotizzano espropri – dice Bennati – come una zona di Eni, dove pochi anni fa aveva fatto un investimento da due milioni di euro, esproprio sul quale c’è il ricorso. Poi la casa Bocelli dell’Opa che dovrebbe essere abbattuta. Ma queste cose si sanno?". "Il voto favorevole è la conferma di un impegno che come Lega portiamo avanti da anni, ascoltando le giuste richieste dei cittadini di Turano e dell’intera comunità" dichiara Andrea Tosi della Lega.

"Chi ha appeso gli striscioni contro la ‘Variante Barabotti’ ha certificato chi si sta battendo con tenacia e coerenza per quest’opera. È la dimostrazione che l’impegno del nostro onorevole, in sinergia con il partito locale e con le amministrazioni del Sindaco Persiani, viene riconosciuto anche dai nostri detrattori. Mentre i comitati del No si arroccano su posizioni ideologiche che frenano lo sviluppo e la messa in sicurezza del territorio, noi lavoriamo per dare risposte concrete a una cittadinanza stanca di promesse mancate e di pericoli quotidiani".