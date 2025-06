Asmiu e i dubbi su una fornitura : "Le norme vigenti sempre rispettate"

C’è la parentela tra l’amministratore unico di Asmiu e uno dei soci di un’azienda fornitrice della società partecipata dal Comune di Massa. Legame su cui ha manifestato dubbi il presidente Presidente dell’ associazione “Massa Città Nuova” in un esposto alla Procura, Corte dei Conti, Guardia di Finanza e Autorità Nazionale Anticorruzione. Li conferma lo stesso amministratore delegato di Asmiu, l’avvocato Sabrina Boghetti, ma assicura che la partecipata "opera nel pieno rispetto delle normative vigenti con particolare attenzione ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza amministrativa".

"L’amministratore unico di Asmiu, l’avvocato Sabrina Boghetti (nella foto), ha sempre agito con la massima professionalità e integrità – ribatte in un comunicato – . La parentela con uno dei soci della ditta fornitrice non ha in alcun modo influenzato le decisioni aziendali, che sono state prese sulla base di criteri tecnici e amministrativi oggettivi. Si ribadisce la propria totale estraneità a qualsiasi dinamica di favore o interferenza personale, e conferma di aver sempre operato con il massimo rigore e rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione". Accuse, quelle di Benedetti, che potrebbe avere ora strascichi giudiziari. "Eventuali illazioni o insinuazioni che mettano in dubbio la correttezza dell’operato di Asmiu – assicura Sabrina Boghetti – saranno oggetto di attenta valutazione nelle sedi opportune, al fine di tutelare l’onorabilità delle persone e degli uffici coinvolti".

Asmiu, è una società a responsabilità limitata, di cui il Comune di Massa è socio unico, che svolge i servizi di igiene urbana per il Comune di Massa, compresa la gestione di una piattaforma attrezzata per il conferimento e la valorizzazione dei rifiuti differenziati. E per conto del Comune di Massa è delegata ai rapporti con i Consorzi di filiera di Conai. Da tempo è anche nel mirino dei sindacati per problemi legati alla gestione del personale. Ma sotto accusa da parte dei cittadini anche i disservi legati allo smaltimento dei rifiuti.