il “Lions Got Talent” incorona la cantante Chiara Lombatti

Si è riacceso sul palcoscenico del Teatro della Rosa il “Lions Got Talent”, la sfida tra gli studenti degli istituti superiori della Lunigiana. Una kermesse organizzata dal Lions Club Pontremoli Lunigiana in cui giovani lunigianesi under 30 hanno avuto la possibilità di esprimersi con l’arte, la musica e il teatro. Una folta platea di pubblico e di concorrenti ha fatto da cornice al Talent patrocinato anche dal Comune di Pontremoli e presentato da Lorenzo Borrelli, che ha trasformato il palcoscenico in una vera e propria divertente corrida. La giuria era formata dal cantante lirico Alessandro Bazzali, dall’influencer Ambra Raza e dalle artiste Adeliana Viti e Denise Carletti.

Dopo i saluti della vicesindaco Clara Cavellini, l’introduzione del presidente del Lions Club Stefano Lorenzelli che ha messo in risalto le doti artistiche dei giovani iscritti al contes. "Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità – ha detto – è uno dei principi che descrive l‘attività dei service Lions che hanno contribuito a sostenere nel corso degli anni progetti importanti di solidarietà come Lions in piazza che ha di recente erogato gratuitamente 419 tra visite ed esami sanitari. Questo talent consente di mettere alla prova le passioni giovanili che spesso danno un senso alla vita".

Al termine della competizione, sono risultati vincitori la cantante Chiara Lombatti che ha interpretato una canzone di Adele, al secondo posto Interno 23 dell’Istituto Pacinotti Belmesseri, una band composta da Tommaso Mazzoni, Gabriele Bornia, Fra, Grey che si è esibita in un brano punk rock. Al terzo posto Mosfet, alias Mattia Pelliccia. Il premio del pubblico che ha votato sulla piattaforma del Lions Club col telefonino è andato a Iman con la canzone Adagio di Lara Fabian. Gli altri partecipanti erano Ash Sassoli, Iman Hamdoun, Nicolò Mazzoni, Kumari Steckli, Vittoria Ravelli. In chiusura tanti applausi per l’esibizione del tenore Alessandro Bazzali assieme a Denise Carletti che hanno interpretato “Vivo per lei” di Bocelli. Special guest Giuseppe Spinetti recente vincitore del Campanaccio d’oro alla Corrida programma televisivo, condotto da Amadeus.

Nelle foto: il presentatore Lorenzo Borrelli, la vincitrice Lombatti, il delegato Lions Stefano Lorenzelli. Sopra i concorrenti.

