’Ambasciatore del Candia’. Premiato il ristorante ’La Lisca’

Un riconoscimento ai ristoratori del territorio che promuovono il Candia Doc nelle loro carte dei vini. Potrebbe sembrare un assioma scontato quello di trovare le etichette delle aziende vitivinicole locali nei ristoranti del territorio ma non è così. Una “carenza” che ha stimolato il bisogno, tra i viticoltori eroici, di assegnare un premio ai ristoratori che riconoscono il valore e la qualità dei vini locali rispetto alle più note, blasonate e ricorrenti cantine che non hanno legami con la tradizione e la storia del territorio. Una precisa strategia di collegare cucina e vino, di fare turismo.

E’ con questo spirito che è stato assegnato a Claudio Di Rosa del ristorante ’La Lisca’ sul lungomare a Marina di Massa il premio di “Ambasciatore del Candia”. Il riconoscimento, promosso da Coldiretti e Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc, è stato consegnato l’ultima giornata di Spino Fiorito dal vice presidente del Consorzio Pietro Mosti insieme a Manuela Argilla di Coldiretti e al vice sindaco di Massa, Andrea Cella. Nella carta dei vini de ‘La Lisca’ tante proposte enologiche di diverse cantine del Candia in abbinamento alla raffinata cucina di mare.

"E’ un paradosso: è più facile trovare in Versilia i vini delle aziende del Candia piuttosto che sulla nostra riviera. – spiega Pietro Mosti – La nostra è una piccola realtà in grande crescita e sempre più apprezzata fuori città e all’estero. I nostri vini, dai rossi ai vermentini, sono pluripremiati, la loro qualità è riconosciuta dagli esperti e dai consumatori. Vogliamo che questo premio diventi un appuntamento fisso dell’attività del Consorzio nell’ottica di stimolare i ristoratori, un anello fondamentale per la promozione del territorio, a credere di più nei nostri vini".