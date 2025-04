Alla scoperta di Aulla ‘Viaggio’ tra luogi e storia

Un calendario ricco di tour guidati per scoprire le tradizioni e i luoghi storici di Aulla. E domani è fissato il primo appuntamento di “Scopri Aulla” nella frazione di Pallerone, ma escursioni e visite sul territorio continueranno fino a settembre: castelli, borghi, piazze e sentieri, dentro le tradizioni e i luoghi più identitari. Il calendario è promosso dal Comune di Aulla, in collaborazione con “Sigeric Servizi per il turismo”, eleborato grazie alla sinergia con le associazioni e le pro loco delle varie frazioni coinvolte. "Il calendario rappresenta un elemento fondamentale per scoprire le bellezze del nostro territorio – spiega il sindaco Roberto Valettini – offrendo occasioni uniche di intrattenimento, cultura e tradizione. Durante tutto l’anno, numerosi eventi coinvolgeranno i visitatori, creando un ponte tra storia, tradizioni e sapori dei nostri luoghi più suggestivi e identitari. Ringrazio Sigeric e tutte le associazioni delle frazioni che si sono impegnate per realizzare e promuovere gli eventi".

Sono 12 gli appuntamenti di un “viaggio” con tappe a Olivola, Bibola, Pallerone, Quercia, Albiano Magra, Caprigliola, San Caprasio ad Aulla e quest’anno si è aggiunta anche la frazione di Bigliolo in occasione del 50’ anniversario del ritrovamento della Statua Stele. Un’iniziativa curata dal vicesindaco e assessore al turismo, Roberto Cipriani. "Un format che si è rivelato di successo – sottolinea – grazie alla collaborazione e alla vivacità delle numerose associazioni coinvolte e dei tanti volontari che si mettono a disposizione per accompagnare turisti e viaggiatori dentro una scoperta guidata e narrata dei luoghi. L’idea è nata, infatti, per valorizzare il territorio partendo dalle sue stesse ricchezze paesaggistiche e peculiarità dal punto di vista storico, culturale ed eno-gastronomico".

Visite guidate, escursioni tra natura e storia, tour interattivi, trekking su antichi sentieri: una ricca offerta per chi arriva in Lunigiana ed una possibilità esclusiva di vivere il territorio nella sua autenticità. "Abbiamo arricchito il calendario con più eventi – spiega Mattia Olivieri di Sigeric – che coprono l’intero territorio comunale, inserendo inoltre attività legate alla memoria visto che quest’anno ricorre l’80° della liberazione. In questo nuovo dinamismo, abbiamo mantenuto la stessa cornice: il coinvolgimento delle comunità, custodi del territorio e depositarie delle tradizioni". Primo appuntamento quindi domani per la visita guidata al borgo e al Castello di Pallerone costruito dai Malaspina a due passi dal torrente Aulella.