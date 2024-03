4 Ristoranti a Carrara, ecco quali sono i locali in gara. Calorosa accoglienza per Alessandro Borghese

Carrara, 25 marzo 2024 – È arrivato questa mattina, lunedì 25 marzo, in terra apuana lo chef Alessandro Borghese. Lo ha fatto a bordo di un furgone elettrico, simbolo ormai del suo programma ‘4 Ristoranti’. Ed è proprio stamani che sono uscite allo scoperto le attività di Carrara che faranno parte del format di Sky poi in replica su Tv8. Piazza Menconi sullo sfondo, una delle piazze simbolo della città, è stata la prima ad ospitare lo chef nato in California che, dal 2015, conduce il programma seguito in tutta Italia. Non è mancata la calorosa accoglienza di tanti cittadini con cellulare alla mano per chiedere al conduttore una foto ricordo, poi i tanti complimenti e le strette di mano.

7 foto Foto Delia

Così si è tenuta la prima tappa all’osteria Al Fienile di Fossone con un pranzo iniziato intorno alle 12. Poi la seconda tappa dovrebbe essere la Locanda Patrizia in piazza delle Erbe. A seguire la trattoria Ometto a Bedizzano e come ultima fermata il ristorante Capannina Ciccio a Marina di Carrara. La macchina da presa di ‘4 ristoranti’ rimarrà in città per qualche giorno e le novità potrebbero essere tante.