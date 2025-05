Webcam svela la Valle. La “finestra“ gigitale sul borgo di Castiglione

"Benvenuti sulla pagina della nostra webcam a Castiglione di Garfagnana, il vostro affaccio digitale su uno dei borghi più affascinanti della Garfagnana". Così, la Pro Loco Castiglione ha annunciato ieri la nuova promozione territoriale che mira a fare conoscere in ripresa diretta il borgo a più potenziali turisti e visitatori possibili, oltre che agli abitanti della Valle, attraverso l’occhio attento della webcam. La finestra digitale è posizionata strategicamente sulla torre più alta del borgo e offre uno sguardo privilegiato e ininterrotto sul cuore di un luogo dove storia e natura si fondono, dettagliano dalla Pro loco.

"Questa visione su Castiglione di Garfagnana, in realtà, è più di una semplice ripresa in diretta - spiega Alessandro Lupetti, presidente dell’Associazione di promozione locale -. Si tratta di un invito a esplorare e a sentirsi parte di un luogo dove il tempo ha un ritmo diverso, un promemoria costante della bellezza e della ricchezza storica che il paese sa offrire. La webcam è stata installata da noi, con il patrocinio del Comune e grazie alla ditta "Paesaggi Digitali", che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta. Un sentito grazie va anche a Matteo Pieroni, che ha fornito gratuitamente Internet, e a Gabriele Pioli per l’installazione e per il tempo dedicato al progetto. La webcam, attiva 24 ore su 24, sarà un’opportunità per far scoprire Castiglione di Garfagnana a chi ancora non la conosce e farà sentire a casa chi è lontano, o particolarmente affezionato al nostro territorio".

Fiorella Corti