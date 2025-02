Voci di biblioteca. Torna la rassegna organizzata da Imt e Comune di Lucca

Torna anche quest’anno l’iniziativa “Voci di biblioteca. Libri, scienza e attualità”, la rassegna di libri organizzata dalla Scuola IMT con la collaborazione del Comune di Lucca. La manifesstazione propone un programma ricco e interessante: saranno infatti nove i libri al centro degli incontri con 25 voci dei protagonisti che daranno vita all’appuntamento che quest’anno vede la sua quarta edizione.

I temi affrontati, inerenti gli interessi di ricerca della Scuola Imt, riguarderanno scienza, algoritmi, dati, memoria, storia, genere e discriminazioni, così come fotografia, arte e intelligenza artificiale.

Sarà proprio il taglio divulgativo il filo conduttore, con l’intento di stimolare la partecipazione del pubblico, anche per quei temi apparentemente se non proprio ostici, quantomeno difficili, e per questo da rendere alla portata di tutti.

"Saranno cinque le presentazioni che si svolgeranno alla library in piazza San Ponziano della Scuola Imt – si legge in una nota – e quattro alla biblioteca comunale Agorà; tra gli incontri in programma anche una presentazione interattiva dedicata a bambini, educatori e famiglie e la presentazione di un gioco da tavolo in collaborazione con il Game Science Research Center, parte integrante del progetto di promozione del gioco Play Lib".

Secondo l’assessore alla cultura del Comune di Lucca, Mia Pisano, "libri, autori e ricercatori insieme per dare vita, anche quest’anno, a una iniziativa di grande valore culturale e divulgativo; la biblioteca Agorà, che partecipa attivamente al progetto, sarà sede in particolare di alcuni appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, con giochi utili a interrogarci sugli stereotipi di genere e sull’utilizzo delle tecnologie; un incontro – conclude l’assessore – sarà dedicato a Leonardo da Vinci e infine con Piero Martin dell’ Università di Padova impareremo che gli errori, anche nella scienza, hanno spesso prodotto passi avanti per l’umanità: invitiamo le famiglie, i ragazzi e i bambini a partecipare".

Per Sibilla Di Guida - delegata alla terza missione della Scuola Imt - si tratta di un percorso "ricco e diversificato, che è stato reso possibile grazie all’entusiasmo e al lavoro del personale tecnico amministrativo della Scuola che ringrazio, assieme a quello dell’amministrazione comunale". Di Guida sottolinea che la rassegna "rientra tra le iniziative che la Scuola IMT organizza a beneficio del grande pubblico e della città, mettendo a disposizione spazi, docenti e ricercatori, per avvicinare la scienza e la cultura alla società".

Un’iniziativa che avvicina sempre di più la scuola Imt alla città e offre ai lucchesi e non solo una serie di opportunità di conoscenza e approfondimento culturale.

Maurizio Guccione