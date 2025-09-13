"Viabilità precaria sul Brennero, basta false illusioni"

"Abbiamo letto che il sindaco Andreuccetti ha fatto un sopralluogo ai cantieri di Anas con notizie, che secondo noi, belle o da sotto valutare non sono, perché come abbiamo affermato fin da subito, i disagi che i cittadini e i commercianti di Chifenti, di Bagni di Lucca e dei comuni limitrofi, subiranno saranno diversi". Così esordiscono Annamaria Frigo e Yamila Bertieri consigliere comunali rispettivamente a Bagni di Lucca e a Borgo a Mozzano.

"Abbiamo saputo infatti – proseguono – che i lavori sulla SS12 del Brennero tra Ponte del Diavolo e Chifenti avranno bisogno di più tempo per essere ultimati. Invece che terminare con l’estate, come ribadito più volte dal primo cittadino di Borgo a Mozzano, termineranno nel mese di ottobre. Pare inoltre che Anas abbia informato che ci sarà bisogno di un ulteriore intervento da realizzare in un paio di mesi nella primavera del 2026, per ultimare definitivamente i lavori".

"Ci chiediamo – affermano quindi Frigo e Bertieri – quanto ancora i cittadini dovranno sopportare queste false illusioni? Senza considerare che l’intervento ha un costo di oltre sei milioni di euro. A questo punto, con quale certezza vi sarà una strada sicura e completamente riqualificata? E per quanto riguarda le ordinanze ai privati, affinché intervengano lato monte, perché non sono state applicate nel periodo di chiusura totale della SS 12 del Brennero dato che anche la normativa nazionale è ben chiara in merito?".

"Ribadiamo – concludono le consigliere – come le istituzioni debbano agire con determinazione per trovare soluzioni efficaci, considerando la sicurezza dei cittadini della Mediavalle una priorità assoluta soprattutto ora che si sta andando verso la brutta stagione caratterizzata sempre più dalla stagione delle piogge causa principale di cedimenti franosi".

Marco Nicoli