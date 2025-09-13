Performance musicali sulle Torri civiche

Domenica 28 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Comune di Lucca (assessorato alla cultura) organizza una nuova iniziativa dal titolo Appuntamenti sulle Torri, una serata di musica che si svolgerà in contemporanea sulle due torri civiche. Si tratta di un’occasione di promozione di Torre Guinigi e Torre delle Ore, in chiave diversa: non una semplice visita, ma una visita unita appunto alla musica, un modo diverso di fruire i due beni culturali, il tutto in un’atmosfera serale che farà vivere ai visitatori un’esperienza molto suggestiva.

Si tratta di concerti brevi, performance musicali di una ventina di minuti, che saranno ripetute tre volte durante la serata, in modo da coinvolgere un numero più ampio di persone: gli orari saranno le 20, le 21 e le 22.

L’evento, curato dal Comune in collaborazione con Lucca Plus e l’associazione Laboratorio Brunier, si svolgerà su entrambe le torri in contemporanea, per un totale di sei spettacoli (tre su Torre Guinigi e tre su Torre delle Ore). Sulla Torre Guinigi si esibirà Arion Daçi con il violoncello, mentre sulla Torre delle Ore Fabio Giovannetti con l’oboe. L’appuntamento è gratuito ma è necessario prenotarsi all’ufficio cultura ([email protected] ; 0583 445707 – 445726).