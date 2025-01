“Viabilità? Poca trasparenza, non capisco l’entusiasmo della Mammini“

Viabilità, scontro a sinistra: l’apertura della consigliera Pd Serena Mammini alla concertazione sul tema con l’amministrazione comunale non piace al consigliere di centrosinistra Daniele Bianucci (nella foto): "Su assi viari, piste ciclabili, passaggi a livello e nuovo casello di Mugnano mancano partecipazione e finanziamenti ai progetti". "Non posso certo sostenere i toni entusiastici della consigliera Mammini – aggiunge Bianucci – sul tema della viabilità. L’attuale amministrazione, infatti, non ha condiviso né col Consiglio comunale né coi cittadini le modifiche al progetto degli assi viari, come invece aveva garantito in campagna elettorale: e alla fine, le uniche modifiche accettate oggi da ANAS sono addirittura peggiorative. Durante la discussione sul bilancio, la maggioranza ha bocciato la proposta dell’opposizione di destinare risorse alla conclusione della rete della bicipolitana e delle piste ciclabili, progetti questi avviati dalla precedente amministrazione e oggi nei fatti definanziati".

"Da mesi aspettiamo che l’assessore Buchignani e il presidente della commissione lavori pubblici Santi Guerrieri convochino a Palazzo Santini Ferrovie italiane, come da loro impegno dopo nostra specifica richiesta, per cercare insieme una proposta condivisa sui passaggi a livello di Cerasomma e Montuolo, che ogni giorno bloccano per ore e ore i cittadini. Il progetto della metropolitana Lucca-Pisa-Livorno, nonostante gli annunci dell’assessore Santini, ci pare completamente scomparsa dai radar e quasi più se ne parla. E, nel corso del dibattito sulle controdeduzioni al piano operativo, il sindaco e la giunta non hanno neppure preso in considerazione la nostra istanza di aprire un percorso di partecipazione sul nuovo casello di Mugnano, idea presente nello strumento del piano strutturale: e crediamo che quella che cala progetti sul territorio senza condivisione con le cittadine e i cittadini sia una politica vecchia, da consegnare al passato".

"Condividiamo e sosteniamo senza dubbio il percorso per rendere gratuito il tratto della A11 tra Altopascio e Lucca: idea tra l’altro che, nella passata amministrazione a Lucca, fu oggetto di una nostra mozione, approvata dal Consiglio comunale. Speriamo quindi che oggi l’impegno ad andare avanti su questo tema sia concreto, e non si fermi agli annunci. Ci preoccupano i ritardi per il raddoppio della ferrovia Viareggio-Firenze".