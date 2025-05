Vandalizzate le statue di Putin e Trump

Vandalizzate le statue in marmo dedicate a Vladimir Putin e Donald Trump nel "Parco dell‘onore e del disonore" a Vagli di Sotto. Alla scultura che ritrae il leader russo, sono stati danneggiati il naso e la mano sinistra, mentre a quella del tycoon americano sono state rotte alcune dita della mano destra.

Le due opere sarebbero state prese di mira nella notte tra il 24 e il 25 aprile e sulla vicenda indagano i carabinieri. Nel parco si trovano anche altre statue dedicate a personaggi famosi, che non hanno però subito danni.

Irritato il sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia, che ha fortemente voluto il parco con le statue: "Devo ammettere che provo amarezza e disagio per quanto è successo – sottolinea – mi preoccupa che un tale atto vandalico, già di per sé naturalmente condannabile, sia arrivato alla vigilia di una data così importante come il 25 aprile e abbia colpito proprio due leader come Putin e Trump in questo momento storico in cui si sta decidendo la pace in Ucraina".

"Ho promesso altre statue – aggiunge il sindaco Puglia – e presto arriveranno quella dedicata a Silvio Berlusconi e a don Milani. Ci sarà poi spazio anche per Gino Bartali e un omaggio anche per Domenico Vandelli".