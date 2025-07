Selezioni uniche per il posto fisso. La Provincia è ente capofila

Snellimento delle procedure di assunzione, riduzione dei tempi di verifica dei requisiti e reclutamento, economicità, procedure semplificate rispetto ai canonici concorsi banditi dalla pubblica amministrazione. Sono questi, in sintesi, i vantaggi delle selezioni uniche per assumere nuovo personale adottate dalla Provincia che si avvale di questo istituto introdotto dalla legge n.113/2021. Un istituto attraverso cui gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e aree operative.

I vantaggi e le modalità delle selezioni uniche sono state illustrate ieri a Palazzo Ducale nel corso di una conferenza stampa in cui sono intervenuti il presidente della Provincia Marcello Pierucci e il dirigente del Servizio personale Massimiliano Bendinelli e Andrea Carrari nella duplice veste di vicepresidente della Provincia e sindaco di Piazza al Serchio, Comune che ha aderito alla convenzione. La Provincia di Lucca, quindi, si avvarrà dell’istituto delle selezioni uniche per assumere nuovo personale e sarà soggetto gestore/organizzatore delle stesse per i Comuni del territorio. Gestirà le prove scritte formando una prima graduatoria, poi saranno i Comuni consorziati a indire le prove orali per la selezione finale. "E’ uno strumento - ha spiegato il presidente Pierucci – che in altri enti è stato utilizzato con successo, quindi, divenuto presidente della Provincia, ho fortemente voluto che anche nel nostro ente si attivasse questa possibilità e la si mettesse a disposizione dei Comuni, soprattutto quelli più piccoli che hanno maggiori difficoltà a reperire il personale. Questo è un esempio concreto di quello che intento quando dico che la Provincia deve essere la ‘Casa dei Comuni’. In sostanza, infatti, vengono creati degli elenchi di figure professionali, tecnici, amministrativi e quant’altro, che si candidano per determinati profili e che saranno inseriti in appositi elenchi dove poi le amministrazioni potranno attingere per effettuare le proprie selezioni procedere all’eventuale assunzione".

La prima selezione – che è stata pubblicata ieri e scadrà il 2 agosto – è quella per la ricerca di un istruttore amministrativo contabile (basta il diploma di scuola superiore) categoria C, senza limiti di età. La domanda dovrà essere presentata unicamente per via telematica, mediante la compilazione del format sul Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione “inPA” (inpa.gov.it).

L’elenco degli idonei sarà utilizzato per assunzioni a tempo indeterminato o determinato sia dalla Provincia sia dai Comuni che aderiscono alla convenzione (priorità alle graduatorie già esistenti). Dopo la selezione relativa all’istruttore amministrativo contabile la Provincia bandirà una seconda selezione per la figura di istruttore tecnico sempre di categoria C. L’attivazione delle selezioni uniche può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale, ma il presidente Pierucci ha annunciato ieri che per la Provincia serviranno almeno 4-5 profili e altrettanti per il Comune di Camaiore. I comuni finora aderenti sono Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Fosciandora, Massarosa, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano Garfagnana, Seravezza, Stazzema e Villa Collemandina.

Laura Sartini