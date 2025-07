Lucart si (video) racconta. Caffeina e la campagna online “The TUTTOrial“

LUCCADopo l’eccellente performance della prima edizione, “The TUTTOrial“ torna in una veste aggiornata. Lucart, gruppo leader nella produzione di soluzioni innovative in carta tissue e airlaid, rilancia nel 2025 la comunicazione digital del brand TUTTO con la seconda edizione di The TUTTOrial, una campagna ideata e realizzata da Caffeina per valorizzare la varietà e la versatilità della gamma più tecnologica di sempre. Sei snack video brevi e ad alta memorabilità, ciascuno dedicato a un diverso prodotto della linea. Il concept riprende lo stile tech e l’estetica degli aggiornamenti software, con l’obiettivo di posizionare TUTTO come un brand che grazie alle sue tecnologie brevettate semplifica il momento delle pulizie.

"Questa nuova edizione di The TUTTOrial è l’evoluzione naturale di una visione condivisa: rendere TUTTO un riferimento memorabile nella quotidianità delle persone, senza mai prendersi troppo sul serio, ma prendendo molto sul serio le tecnologie insite nell’intera gamma" commenta Antonio Marella, COO di Caffeina. "La nuova campagna TUTTO si pone l’obiettivo di consolidare – commenta Francesco Lagomarsini, Marketing Manager Consumer di Lucart – quanto costruito l’anno passato in termini di Awareness e Consideration".