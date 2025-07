Alloggi e servizi per gli ultimi. Inaugurata la ’Stazione di posta’

Dall’accoglienza notturna straordinaria all’ambulatorio dentistico: è ufficialmente aperta la ’Stazione di posta’ di Villa Pardini a Sant’Anna. Le persone senza fissa dimora avranno così una nuova casa con 28 posti letto (20 per uomini, 8 per donne), corredata da un front office per l’orientamento e l’accoglienza, un deposito bagagli, un fermo posta, servizi per l’igiene personale e lavanderia. Di fianco all’immobile principale anche il nuovo emporio solidale ’Sicomoro’, il settimo aperto sul territorio e gestito dalla Caritas, rivolto a tutte le famiglie in difficoltà. La struttura di accoglienza, a pochi passi dalle Mura, è stata finanziata con oltre un milione di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nell’ambito dei progetti legati all’inclusione sociale per rispondere e recuperare le situazioni di emergenza e marginalità. I lavori per ristrutturare l’immobile - iniziati a settembre 2024 - sono durati poco meno di un anno, e hanno apportato migliorie anche dal punto di vista della sostenibilità, con pannelli solari installati sul tetto rifatto.

"Abbiamo portato a termine un percorso iniziato da chi c’era prima di noi, e lo abbiamo fatto in anticipo rispetto ai tempi previsti dal Pnrr - ha detto il sindaco Mario Pardini al taglio del nastro -. Oggi abbiamo una sfida importante da affrontare: la fragilità in costante crescita. E società e istituzioni devono essere pronte ad affrontarla in modo coeso, per non lasciare nessuno indietro. Quello di oggi è l’esempio tangibile di come questa rete possa dare risposte concrete".

Sono infatti diverse le realtà del terzo settore che hanno contribuito e contribuiranno - grazie al lavoro dei volontari - a rendere operativo il centro servizi della ’Stazione di posta’ di Villa Pardini, data dal Comune in comodato d’uso alla Misericordia.

"Abbiamo riportato alla luce un luogo degradato - ha commentato soddisfatto il preposto Luca Papeschi -. Quando la città apre un polo socio-sanitario come questo, ne risente la qualità della vita di tutta la comunità".

Importante, sul fronte sanitario, anche la riapertura dell’ambulatorio odontoiatrico, al quale potrebbero aggiungersi nel tempo altri servizi di tipo medico o infermieristico.

"Dal punto di vista istituzionale l’apertura di questo presidio è importante perché parte integrante del percorso di integrazione socio-sanitaria tra Conferenza zonale, Comune e terzo settore che stiamo portando avanti – ha sottolineato la direttrice della zona Piana di Lucca dell’Asl Toscana nord ovest Eluisa Lo Presti -. Dal punto di vista sanitario, invece, lo è per dare una prima e rapida risposta alle persone che non sapendo a chi rivolgersi vanno al pronto soccorso, alleggerendo al contempo il lavoro negli ospedali. Per questo pensiamo sia utile, nel breve termine, aprire qui anche un ambulatorio medico di base o un servizio infermieristico".

A dare la benedizione ai locali - articolati su tre piani provvisti di posti letto, uffici e spazi comuni - il parroco di Sant’Anna don Paolo Dalle Mura.

Jessica Quilici