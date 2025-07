La Coop riduce il divario digitale. La sezione soci diventa un ‘Pdf‘

Avvicinare le persone, in particolare le più anziane, al mondo digitale, riducendo il divario esistente e promuovendo una cittadinanza realmente inclusiva. È con questo obiettivo che da oggi anche il punto vendita Coop.fi di Viale Puccini a Sant’Anna ospita un nuovo Punto Digitale Facile (Pdf): un servizio gratuito pensato per supportare chi ha maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi digitali e nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

I Pdf, attivi in modo capillare sul territorio regionale, vogliono rendere i servizi online più accessibili a tutti, offrendo un aiuto concreto a chi rischia di essere escluso dalla transizione digitale come anziani, persone con un basso livello di istruzione o in situazioni economiche svantaggiate. Secondo i dati ufficiali, infatti, solo il 46% della popolazione italiana possiede competenze digitali di base. Con l’apertura del Pdf di Sant’Anna, salgono a 169 i punti attivi in tutta la Toscana. Lo sportello sarà aperto ogni giovedì, dalle 9 alle 13, all’interno dello spazio Bibliocoop. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Regione Toscana, Comune di Lucca, Unicoop Firenze e la cooperativa sociale Zefiro, che si occuperà dell’accoglienza e dell’assistenza attraverso la presenza di un facilitatore digitale. L’inaugurazione si è svolta ieri mattina alla presenza di Riccardo Trallori per la Regione Toscana, dell’assessore del comune di Lucca Moreno Bruni, di Marco Trielli, presidente della cooperativa Zefiro) e Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze. Presente anche Maria Fortini, presidente della sezione soci di Lucca. I facilitatori offriranno un supporto pratico per utilizzare lo Spid, prenotare visite sanitarie, pagare tasse e multe, navigare in sicurezza, utilizzare lo smartphone e molto altro. Un servizio prezioso, pensato per non lasciare indietro nessuno nella trasformazione digitale in atto.

Giulia Prete