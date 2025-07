I 60 anni di sacerdozio di monsignor Giannotti

Una concelebrazione feriale, nella Basilica di San Frediano, presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti è stata il modo semplice e autentico con cui ieri la comunità diocesana ha festeggiato i 60 anni di sacerdozio di monsignor Michelangelo Giannotti, per 16 anni vicario generale dell’arcidiocesi di Lucca.

Alla messa, era presente anche l’arcivescovo emerito Italo Castellani, giunto da Cortona, per l’occasione. Numeroso il clero e tanti anche i fedeli. Visibilmente emozionato, monsignor Giannotti ha preso la parola all’inizio della concelebrazione ringraziando tutti per la presenza e ricordando in particolare la sua vicinanza spirituale e pastorale al Servo di Dio monsignor Enrico Bartoletti. Le letture alla messa sono state fatte dall’economo diocesano Riccardo Franchi e dall’ex sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. Il Vangelo è stato letto dal diacono Roberto Meoni, direttore dell’ufficio amministrativo diocesano.

Nell’omelia, Giulietti, commentando il Vangelo del giorno, ha sottolineato come monsignor Giannotti sia stato un "fedele ministro di comunione, per i presbiteri, per le comunità e per territori" e un "prezioso custode e animatore dell’incontro con il Signore attraverso la liturgia". Infine lo ha ringraziato per il "fondamentale aiuto dato fin dal mio arrivo a Lucca nel 2019". Anche Castellani, al termine della messa ha preso la parola per condividere la gratitudine per il servizio svolto in tanti anni da mons. Giannotti. Fu proprio Castellani, infatti, a sceglierlo nel 2009 come vicario generale della Chiesa lucchese.

Come già annunciato nei mesi scorsi, a questo punto monsignor Leonardo Della Nina, 55 anni, concelebrante alla messa di stamani, è ufficialmente il nuovo vicario generale dell’arcidiocesi di Lucca.