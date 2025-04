"Un’occasione di coesione per la comunità"

LUCCATanta l’attesa ma anche l’impegno del Comune, di privati e associazioni che hanno preparato un ricco programma di iniziative diffuse sul territorio, per coinvolgere tutta la cittadinanza, dai più giovani agli sportivi, dagli appassionati di ciclismo agli amanti della cultura. Il programma è stato illustrato ieri in conferenza stampa dall’assessore allo Sport Fabio Barsanti, dall’assessore al Turismo Remo Santini, dal presidente della Federazione Ciclistica Provinciale Pierluigi Castellani, dal coordinatore del comitato di tappa Laura Goracci, dalla vice presidente del Centro Commerciale Città di Lucca Claudia Salas e da Martina Carnicelli di Confcommercio. Davvero tante le iniziative in cantiere. "Lucca accoglie il Giro d’Italia non solo come evento sportivo – afferma l’assessore Barsanti (foto) – ma come occasione di festa, identità e coesione per tutta la comunità. Il calendario "Aspettando il Giro" è il risultato di un lavoro corale che mette in rete associazioni, società sportive, realtà culturali e imprenditoriali del territorio. Dal 1° al 20 maggio, la nostra città si tingerà di rosa per celebrare il ciclismo come valore, passione e occasione di crescita collettiva". "Il fatto che per due anni Lucca sia toccata dal giro – ha aggiunto l’assessore Santini – ha un evidente impatto turistico: la città verrà promossa nel miglior modo possibile e siamo particolarmente contenti che il Giro passi dalle Mura su cui puntiamo molto come simbolo della città. E, a proposito di simboli, anche la Pantera tornerà sul baluardo San Paolino".