Tutti pazzi per “One Piece“: "Vogliamo portare in Giappone tutto l’amore che ci date a Lucca"

di Iacopo Nathan

Basta camminare pochi minuti tra stand e padiglioni per notare una grandissima quantità di cappelli di paglia bordati di rosso, di persone con una bandana nera in testa, magliette e felpe che inneggiano alla ciurma di pirati più famosa del mondo. Lucca Comics e Games ha celebrato i 25 anni dell’anime di One Piece, l’opera di Eiichirō Oda, in grande stile, con grandi ospiti direttamente dal Giappone. Per la prima volta, infatti, sono arrivati in città, ospiti della casa di produzione Toei Animation Tetsuya Nagamine, regista di One Piece, Kenji Yokoama, direttore di produzione di One Piece, Yu Kaminoki, producer di Digimon, e Tetsushi Akahori, producer di One Piece. Guest star internazionali che hanno letteralmente mandato in estasi i fan dei pirati di Luffy, che già dal primo pomeriggio di martedì si sono messi in fila all’esterno del palazzetto dedicato all’anime, davanti al Caffè delle Mura, nella speranza di rientrare tra i primi fortunati, che hanno avuto la possibilità di incontrare i grandi ospiti.

I maestri giapponesi, nella giornata di ieri, hanno incontrato la stampa nella Sala dell’Oro, nella sede della camera di Commercio di Lucca, per fare il punto su tutte le speciali iniziative prevista per il festival.

"Siamo molto felici di avere questi ospiti con noi, nell’anno del 25esimo compleanno dell’anime di One Piece - dichiara Paolo Casarini, di Toei Animation Europa -. Teniamo molto a Lucca Comics, e anche quest’anno abbiamo un palinsesto molto ricco".

"Grazie a tutti per l’accoglienza che ci avete riservato - dice soddsifatto il regista Tetsuya Nagamine -. Da anni dicevo a tutti i i miei collaboratori di voler venire al Lucca Comics, e avevo ragione. Mi sono reso conto davvero della passione e del fervore che c’è in Italia per questa opera, e questo mi riempie di gioia e orgoglio. Nel mio staff ho tanti giovani e voglio portare loro questo calore, quando sarò tornato a casa".

"Il mio lavoro è l’animazione, sono spesso da solo - aggiunge Kenji Yokoama, direttore di produzione di One Piece -, quindi per tanto tempo mi hanno solo raccontato di questa grande passione per One Piece, ma non me ne ero mai accorto con mano. Ora che ho avuto la possibilità di venire qui sono davvero entusiasta, credo che tutta questa energia speciale mi servirà per concentrarmi con ancora più passione sul mio lavoro. Voglio ringraziare tutti gli appassionati italiani".

"Sapere che il nostro lavoro che viene svolto a Tokyo ha così tanto impatto in Italia è una cosa entusiasmante - conclude Tetsushi Akahori, producer di One Piece -. Camminare e vedere così tanti cosplayer di One Piece mi fa davvero emozionare, è bellissimo. Il mio obiettivo è far capire ai miei amici e colleghi in Giappone quanto amore ci sia per la ciurma di Cappello di Paglia".