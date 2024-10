Lucca Comics & Games, la carica dei 40mila. E’ il giorno di Squid Game / Diretta

Lucca, 31 ottobre 2024 – Seconda giornata di Lucca Comics & Games, con oltre 40mila biglietti venduti e un ricco programma del festival che vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, il Resto del Carlino e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate.

Certamente, uno degli eventi più attesi sarà la presentazione della seconda serie di Squid Ga me, la serie Netflix dal grande successo per uno degli appuntamenti dell’area Movie. Il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun saranno a Lucca per incontrare i fan e per svelare a tutto il mondo alcune novità degli attesissimi nuovi episodi (ore 18.30 al Cinema Moderno).

Da sempre attento ai fenomeni sociali, il festival dedica un incontro al tema “Oltre ogni genere“, moderato da Agnese Pini (direttrice delle testate di Editoriale Nazionale) con Federico Pace, Fumettibrutti e Nicoz Balboa, oggi alle 16.30 all’Autirium del Suffragio.

Alle 16 al Teatro del Giglio l’omaggio a Yoshitaka Amano con “Mezzo secolo di fantasie”.

Chi, nella giornata di giovedì 31 ottobre, comprerà l’edizione di Lucca della “Nazione” avrà in omaggio il fumetto su Puccini realizzato da Bigo e l’autore farà una sessione di firmacopie alle 10.30 al Puccini Museum.