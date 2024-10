Lucca Comics & Games, Giuli: “Pronti a entrare nella Fondazione del Museo del Fumetto

Lucca, 30 ottobre 2024 – L’effetto farfalla, tema di Lucca Comics & Games 2024, ha colpito davvero e ha raggiunto l’altra parte del mondo. La cerimonia di inaugurazione al Teatro del Giglio, infatti, oltre a svelare il terzo poster pucciniano del sensei Yoshitaka Amano, ha ufficializzato, con la firma di un protocollo d’intesa, la partecipazione di LC&G ai contenuti del padiglione italiano all’Expo di Osaka 2025 e anche la promessa del Governo, contenuto nella lettera che il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha inviato per l’evento, di partecipare alla Fondazione del futuro Museo del Fumetto. Anche Poste Italiane, nella persona di Giovanni Machetti, responsabile della Filatelia, hanno avuto la loro ribalta, presentando, oltre al tradizionale annullo, un nuovo francobollo dedicato a Pikachu, in collaborazione con Pokemon Corporation International. Nutrita la rappresentanza di autorità civili e militari, politici locali e non. Nella sua introduzione il direttore di LC&G Emanuele Vietina ha ricordato come mai siano stati realizzati tre poster per la manifestazione e mai da un maestro giapponese, così come mai sia stata allestita una mostra su un gioco, Dungeon & Dragons, in una chiesa del Trecento. Il presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi ha ricordato che il successo è frutto di un lavoro di squadra e anche del pubblico. Dopo gli interventi del sindaco Mario Pardini, del presidente della Provincia Marcello Pierucci e del presidente della Regione Eugenio Giani, la lettera del ministro, che ha confermato il patrocinio della Presidenza del Consiglio e del suo ministero per la manifestazione. «Il connubio tra Puccini e Amano – scrive il ministro – è un omaggio all’arte e alla collaborazione con il Giappone. Il governo sostiene la cultura e parteciperà alla fondazione museale». Infine, parola all’ambasciatore nipponico Satoshi Suzuki: «E’ straordinario vedere per la prima volta – ha esordito – la seconda manifestazione al mondo di Comics: ero già venuto in questa bellissima città, ma con la manifestazione è un’altra cosa. Sono cresciuto con i manga, con i valori universali per tutti. Lucca ha contribuito alla comprensione reciproca e alla diffusione delle relazioni e dei contenuti tra i nostri paesi. La nostra ambasciata continuerà a sostenere la manifestazione e la prossima volta tornerò come cosplayer!». Arriva finalmente il momento di Yoshitaka Amano, che ha svelato il terzo poster dedicato a Turandot. «Ho sempre apprezzato Puccini – ha confermato il sensei – e a marzo ho visto Turandot al Metropolitan di New York. Mi è piaciuto subito il tema della farfalla, mi è rimasto in testa ed ecco i poster. Ultima sorpresa, sul palco il commissario generale italiano per l’Expo di Osaka 2025, l’ambasciatore Mario Andrea Vattani, che ha annunciato di aver invitato LC&G a partecipare ai contenuti culturali e sociali del padiglione Italia: «Il tema dell’expo è disegnare la società del futuro e sognare un mondo diverso – ha detto – e Lucca ne è un modello e un esempio riuscito». Vattani ha poi nominato ufficialmente Amano ambasciatore del padiglione Italia. I due, insieme al presidente di Lucca Crea, Nicola Lucchesi, hanno poi firmato un protocollo ufficiale di intesa che sancisce questa collaborazione di enorme prestigio per LC&G.