”Turismo, la maggioranza dà ragione a noi“

“Fa piacere leggere in un comunicato dei capigruppo di maggioranza quello che l’attuale minoranza in Consiglio Comunale ripete da due anni. Gli eventi turistici messi in piedi dalla giunta Pardini necessitano di un’attenta analisi costi-benefici, al fine di poter valutare non sono i ritorni positivi (talvolta veramente pochi) ma anche i tanti ritorni negativi“. Lo dice Vincenzo Lorenzo Alfarano, capogruppo Pd in consiglio comunale.

“L’ammenda della maggioranza – prosegue Alfarano – è tardiva, ma riconosce chiaramente che tra le molte iniziative di interesse turistico non tutte hanno prodotto gli obiettivi attesi nella direzione della qualità e della sostenibilità, trasformando il centro storico di Lucca in una Disneyland, con conseguenze negative sulla riduzione delle locazioni a lungo termine ed un cammino avviato verso la gentrificazione. Data la chiarezza dell’articolo, e perché non resti solo lettera morta poi inglobata dalla bulimia di mettere in piedi eventi del sindaco e dell’assessore Santini, come minoranza accompagneremo le buone intenzioni dei capigruppo con interrogazioni ed accessi agli atti volti a svelare questa analisi costi benefici, evidenziando tutte le storture avvenute ed essendo primi promotori di un turismo sostenibile e di qualità. Purtroppo, quello che abbiamo denunciato dall’inizio, emerge chiaramente solo a metà mandato ed a fare le spese (in tutti i sensi) di questa cattiva e superficiale gestione del fenomeno turistico, sono stati i cittadini lucchesi”.