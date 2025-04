Tra archeologia e natura. Un percorso alla scoperta della storia del territorio

Una full immersion nella natura, ma anche nella cultura. Al via laboratori e visite guidate gratuite con il “percorso delle 100 fattorie romane’’ a Porcari, nel bacino dell’ex Lago di Sesto, a cura di Arkè, archeologia sperimentale. Una passeggiata per scoprire la storia del territorio attraverso un percorso suggestivo tra archeologia e natura. Costeggiando il canale Rogio, si percorre il sentiero, luogo di passaggio per molti volatili acquatici che si potranno ammirare lungo il canale e nei campi circostanti e si arriverà fino ai resti delle fattorie romane di Fossa Nera, per scoprire la storia delle comunità che da più di 3000 anni hanno vissuto in quell’area. In caso di pioggia gli eventi saranno rinviati. Orari ed eventuale ricalendarizzazione saranno indicati a tutti i partecipanti in tempo utile. Il ritrovo per ogni escursione sarà al parcheggio lungo via del Rogio.

Il calendario è il seguente: sabato 19 aprile, ore 10, passeggiata tra racconto archeologico e naturalistico. Sabato 10 maggio, nel primo pomeriggio, visita guidata e laboratorio dal titolo “Pe fumum”, alla scoperta di profumi e miti legati al mondo romano. Sabato 24 maggio altro appuntamento sull’argomento “Le monete degli Etruschi”, con dimostrazione dei processi produttivi e illustrazione dei concetti tecnologici e storici della produzione delle monete e Conclusione il 7 giugno, ore 10, con un laboratorio tra racconto archeologico e naturalistico, con la partecipazione dei biologi di Legambiente. Tutti gli incontri sono gratuiti e dureranno circa due ore e mezza, per tre chilometri dove l’unica condizione è quella di indossare scarpe comode, da trekking ad esempio. Iniziative che sono adatte anche ai bambini. Un luogo che è uno scrigno di tesori e che ha visto la scoperta di reperti preziosi e che di recente il Comune di Porcari ha sistemato e rivalorizzato dopo un periodo di abbandono.

Ma.Ste.