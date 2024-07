Lucca Summer Festival dei record: nuovo trionfo per i Duran Duran. Ora tocca ai Toto e Marcus Miller

Lucca, 24 luglio 2024 – Duran Duran: stesso palco, quello di piazza Napoleone; stesso pubblico, quasi 10mila persone; stesso successo. Uno spettacolo praticamente uguale a quello di domenica sera, con tutte le hit più amate dai fan, tanto entusiasmo, canti, balli, salti, smartphone branditi in aria per foto, video e torce stile vecchi accendini. Insomma, tutto il corredo necessario a un gran concerto. La band ci ha messo il suo, con la solita grinta e passione, ringraziando la platea e la città per l’accoglienza.

Il Summer però va avanti e già stasera riaccenderà le sue luci per un nuovo show, in questo caso doppio. A partire dalle 20.30, infatti, prima Marcus Miller e poi, intorno alle 21.30, i Toto, saliranno sul palco di piazza Napoleone per la penultima serata del cartellone, davanti a un altro “sold out“ di 8mila spettatori (l’allestimento della piazza è quello con i posti a sedere). Ieri sera i Toto hanno dovuto annullare lo show a Este (Padova) per un malore occorso la sera prima al tastierista Greg Phillinganes, ma sono già arrivati a Lucca e il concerto di stasera è con fermato.

Dire che Marcus Miller è un amico non solo del Summer ma proprio di Lucca è una realtà: questa è la sua quinta volta al festival, poi mettiamoci un altro paio di concerti invernali al Teatro del Giglio e una lectio magistral is al Conservatorio Boccherini. Poi che sia il miglior bassista del mondo, che abbia suonato, composto e prodotto, tra gli altri, per Miles Davis e che la Fender gli abbia intitolato uno dei suoi più celebri strumenti, è cosa a parte. Vederlo e ascoltarlo dal vivo è sempre uno spettacolo nello spettacolo imperdibile.

Anche i Toto con le presenze al Summer non scherzano: questa infatti è la quarta. Eppure, ogni volta, si arriva a un “tutto esaurito“. La band statunitense, fin dagli esordi nel 1976, ha saputo guadagnarsi la stima e l’affetto del pubblico. Un suono che spazia dal rock al jazz, usati anche in chiave pop, che hanno permesso fino a oggi alla band, nonostante i tanti cambi di formazione. di continuare con successo sia la produzione discografica, sia soprattutto l’attività live in tutto il mondo.

La formazione attuale vede il chitarrista Steve Lukather e il tastierista David Paich (membri fondatori nel 1976 insieme ai fratelli Steve e Jeff Porcaro, Bobby Kimball e David Hungate) con il cantante Joseph Williams e alcuni “turnisti“ storici quali John Pierce, Shannon Forrest e Greg Phillinganes e Warren Ham. In scaletta tutte le hit, da “Africa“ e “Rosanna“ a “Hold the line“, “99“ e “Georgy Porgy.