Summer Festival, è Duran Duran-mania: oltre 9mila in piazza per la replica

Lucca, 23 luglio 2024 – La Duran Duran-mania si è scatenata in città fin da domenica mattina, quando i primi fan hanno iniziato a mettersi in fila agli ingressi della piazza per conquistare i migliori posti in piedi. E oggi la storia si ripeterà: oltre 9mila i presenti al primo show della band britannica, altrettanti stasera, per il secondo, che inizierà ancora alle 21.30, in piazza Napoleone. In mezzo mettiamoci un po’ di “caccia“ ai Duran in città da parte dei fan più irriducibili, ma senza esito, visto che Le Bon e soci hanno stabilito il loro quartier generale a Viareggio. Ma anche la vetrina duraniana allestita da René di Sky Stone & Songs.

Trattandosi delle due uniche date italiane del gruppo, la provenienza geografica dei fan interessa un po’ tutto il paese, senza contare i numerosi stranieri. Quello che si è visto domenica sera è stato però un entusiasmo genuino, suscitato, va detto, da un concerto di grande impatto musicale e spettacolare, con i frontmen Simon Le Bon e John Taylor a dominare la scena e Nick Rhodes a curarne la regia dietro le sue tastiere. Visti più volte nel corso degli anni, si ha netta l’impressione che i Duran Duran continuino a migliorare con il tempo, costruendo spettacoli sempre più “rock“.

E stasera si replica: stessa atmosfera, stesso entusiasmo, stesso successo. Non dovrebbero esserci variazioni nella lista dei brani, vista la quasi perfezione raggiunta dallo show, dove (quasi) tutto è studiato con cura maniacale ma, si sa, ogni spettacolo dal vivo è una esperienza unica e irripetibile. Per questo stasera sarà in piazza anche qualcuno che era presente anche domenica sera.

Infine, è da registrare anche la grande attenzione mediatica che ha provocato questo grande ritorno dei Duran Duran, con numerosi servizi contenuti in particolare nei telegiornali nazionali Rai. Nient’altro che l’ennesima dimostrazione dell’importanza del festival e l’occasione per pubblicizzare ulteriormente il nome di Lucca.