Ancora sei grandi show in piazza con le esclusive Mika e Sam Smith

Il Summer si avvia verso la conclusione con un programma fittissimo di sei appuntamenti in piazza Napoleone, a partire da domani sera, quando sarà Mika a salire sul palco per la sua unica data italiana della stagione. Il poliedrico e amatissimo artista libanese, noto anche per le sue doti di conduttore televisivo, presenterà in particolare il suo recente album “Que Ta Tête Fleurisse Toujours“, oltre ai suoi maggiori successi, da “Grace Kelly“ in poi. Per lui si annuncia un probabile “sold out“, in allestimento con posti a sedere e in piedi, da 7mila spettatori. Sabato invece sarà di scena Sam Smith e anche per il cantautore e showman britannico si tratterà della sua unica data nel nostro paese. Anche per lui ci si avvia verso il “sold out“ con le stesse cifre. Domenica e in replica martedì 23, novità assoluta nella storia del festival, spazio ai Duran Duran, che totalizzeranno altri due “tutto esaurito“, per un totale di 18mila persone, segnando un risultato davvero incredibile.

Ultime due serate, quelle di mercoledì 24 e di venerdì 26, dai due volti ben distinti: il primo è segnato dall’accoppiata Marcus Miller e Toto, che viaggia anch’essa su buone cifre e che riserverà al pubblico due performance uniche, una dopo l’altra. La chiusura del cartellone sarà invece affidata a Gazzelle, che si presenterà con il suo “indie-pop“ davanti a una platea di 10mila fan per l’ennesimo “sold out“ di questa edizione 2024 da record.

Paolo Ceragioli