Duran Duran, ancora loro. Polverizzati oltre 18mila biglietti

di Paolo Ceragioli

Quando fu annunciata la data dei Duran Duran al Lucca Summer Festival, a dodici anni dalla loro unica apparizione qui, forse nessuno avrebbe potuto pensare che in pochissimi giorni sarebbero stati polverizzati 9mila biglietti. Così la D’Alessandro & Galli propose a Simon LeBon e soci di replicare la data, vista la enorme richiesta rimasta delusa. E così è andata: questa sera e martedì sera (con altri 9mila spettatori), alle 21.30, la band britannica salirà sul prestigioso palco di piazza Napoleone, prima nella storia della manifestazione, dal 1998 in poi, a realizzare questo record.

Il target dei fan è quanto di più allargato possa esistere: da quelli della prima ora, quasi sempre con figli e qualche nipote annessi, a quelli trovati lungo una carriera lunga oltre quarant’anni e a chi si è aggiunto solo negli ultimi anni, normalmente di giovane età e quasi sempre di estrazione rock.

Già, perché la curiosità è che mentre negli anni ’80 i rocker duri e puri non prendeva neanche lontanamente in considerazione i Duran perché “fighetti e modaioli“, negli anni Duemila, abbandonato il glamour del passato, quando è rimasta sul piatto solo la musica, ecco che allora sono diventati punti di riferimento anche per molte rockband in formazione. E ai loro live la presenza dei più giovani è oggi più che consistente.

Inseriti non a caso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, oltre ad aver piazzato 18 hits nelle classifiche americane e 21 hits nella Top 20 britannica. Tra i vari premi e riconoscimenti, due Grammy Awards, due Brit Awards e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Hanno scritto l’unico brano di James Bond che abbia raggiunto il numero 1 negli Stati Uniti, A view to a kill, mentre è stato il grande regista David Lynch a dirigere il loro film concerto.

Pluri-campionati (su tutti Notorious B.I.G.) e coverizzati (Muse, Deftones), i Duran Duran sono a pieno diritto una rockband sempre pronta al rinnovamento: dagli inizi a Birmingham nel 1978, fino a “Danse macabre“ del 2023, album di cover a tema Halloween dove compaiono gli ex-chitarristi della band Andy Taylor e Warren Cuccurullo, nonché Nile Rodgers e Victoria De Angelis dei Måneskin. Stasera e ancora martedì, tra Rio, Save a prayer, Hungry like a wolf, The reflex, The wild boys, Notorious e Ordinary world, sapori pop esotici, dance e rock più ortodosso, Simon LeBon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor daranno, come sempre dal palco, il meglio di sé.